Правила успеха от известных людей: Илон Маск

Предприниматель считает, что на пути к успеху очень важна настойчивость

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Существует кладбище предыдущих попыток, большое кладбище. И, наверное, на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы стремимся этого избежать.

Говоря о бизнесе, я думаю, лучше всего начинать в низшей точке и выходить на рынок на пике, чем наоборот.

Когда Генри Форд создал дешевые и надежные автомобили, люди сказали: "Нет, спасибо. Чем плохи лошади?". Но он рискнул всем, и это сработало.

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Запуск и рост бизнеса намного больше зависит от инноваций, драйва и самоотдачи людей, которые его делают, чем от продукта, который они продают.

Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни — те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне не нужно работать с точки зрения стандартной жизни, но, знаете, я работаю. Я работаю каждый день и в выходные, и я несколько лет не был в отпуске.

Мы должны понять, как нам получить то, что мы любим, и при этом не уничтожить мир.

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Когда что-то достаточно важно, вы просто делаете это, даже если шансы не в вашу пользу.

Если вы встаете с утра и думаете, что будущее будет лучше, — у вас будет яркий день. В противном случае он таким не будет.

Настойчивость очень важна. Вы не должны сдаваться, если только не вынуждены сдаться.

Держать все яйца в одной корзине — нормально. Главное, чтобы вы контролировали то, что происходит в этой корзине.

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