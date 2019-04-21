Правила успеха от известных людей: Ли Якокка

Экс-президент Ford Motor Company считает, что люди порой откусывают больше, чем могут прожевать

Источник фото: persons-info.com.

Вовсе не обязательно принимать каждое рационализаторское предложение. Но если не воскликнуть: "Отлично придумано!" — и не похлопать придумавшего по спине, он уже никогда ничего не предложит. Такого рода реакция показывает человеку, что он что-то значит.

Все управление, в конечном счете, сводится к стимулированию активности других людей.

Если задача в том, чтобы предприятие двигалось вперед, главное — мотивировать сотрудников.

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Если позиция японского рабочего выражается вопросом: "Чем я могу помочь", — позицию американского рабочего чаще всего характеризует отговорка: "Это не мое дело".

Секретари бездельничают и занимаются болтовней — это явный признак того, что учреждение загнивает.

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Люди порой откусывают больше, чем могут прожевать. Но любой чего-то стоящий начальник всегда предпочтет иметь дело с людьми, которые замахиваются на лишнее, чем с теми, которые стараются сделать поменьше.

Персонал предприятия — это как футбольная команда: ребята должны играть как единое целое, а не скопище ярких личностей.

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