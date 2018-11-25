Правила успеха от известных людей: Марсель Бич

Основатель компании Bic считал, что достиг успеха благодаря тому, что никогда не слушал ничьих советов, кроме собственных.

Я начал работать в правильном направлении. Я знал, что для того, чтобы стать тем, кем я хочу — "человеком, который делает деньги", — необходимо, как в спорте, начинать тренировать силы в юности.

Я достиг успеха благодаря тому, что никогда не слушал ничьих советов, кроме собственных.

Ваш товар всегда будет успешным, если будет соответствовать критериям — максимальная полезность и минимальная цена.

Если вы чувствуете, что ваша идея необычна, но перспективна — можно строить бизнес.

Не бойтесь рисковать, составляйте агрессивный план завоевания всего мира, если успех пришел на родине. Ведь если вы этого не сделаете, вас могут опередить конкуренты.

В любом бизнесе желательно иметь полную свободу движений и решений: никаких акционеров или банкиров — они могут стать ненужным и мешающим балластом.

Ваш товар должен быть не только полезным и дешевым, но и должен работать при любых условиях — плохая погода, поломка, путешествие. Тестируйте реализуемую продукцию в любых условиях и улучшайте товар, если его производство где-то дает неожиданный сбой.