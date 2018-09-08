Правила успеха от известных людей: Уолтер Крайслер

Сегодня, 03:30

Основатель корпорации Chrysler Уолтер Крайслер считал, что настоящий секрет успеха заключается в энтузиазме

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Главная причина, по которой люди ничего в жизни и не добиваются, в том, что, когда возможность стучится в дверь, они не слышат стука, так как заняты поиском четырехлистного клевера на заднем дворе.

Настоящий секрет успеха заключается в энтузиазме. Даже больше, чем в энтузиазме, — в возбуждении. Мне нравятся люди в состоянии возбуждения. Когда они возбуждены, они добиваются успеха в своей жизни.

Тяжелую работу я всегда поручаю ленивому человеку. Он обязательно найдет какой-нибудь легкий способ выполнить ее.

Нужно максимально использовать таланты. Главное — понять свои слабые и сильные стороны и развиваться в избранном направлении.

Нельзя сдаваться даже в сложных ситуациях: выход можно найти всегда, нужно только взглянуть на проблему со стороны, без эмоций.

Реальный ключ к успеху заключается в правильном приложении энтузиазма.

Учитесь чувствовать свой "потолок" и искать перспективы. И если в какой-то момент понимаете, что большего уже не достигните на этом месте работы, — срочно ищите новую работу, со свежими вызовами и интересным опытом.

Если у вас есть мечта, не бойтесь преград. Нужно много читать и развиваться, тогда достигнешь поставленных целей.
бизнес, советы, правила успеха, крайслер

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Автор:

Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

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