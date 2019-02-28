Предприниматели назвали ключевые проблемы малого бизнеса в Украине

Настроения руководителей небольших компаний ухудшились

Фото: Pixabay

Предприниматели назвали ключевые проблемы малого бизнеса в Украине Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef0/883/5c6ef08834009.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef0/883/5c6ef08834009.jpg 2019-02-28T15:36:00+02:00 Бизнес Настроения руководителей небольших компаний ухудшились

Индекс настроений малого бизнеса на 2019 год снизился до 2,7 пункта из пяти возможных. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА). Для сравнения, годом ранее индекс фиксировался на уровне 3,2 пункта.

При этом основной проблемой, которая волнует малый бизнес, стало высокое налогообложение. Его выделили 56% опрошенных предпринимателей. Также представители малого бизнеса жалуются на высокий уровень коррупции (52%) и войну на востоке страны (47%). Всего были опрошены 133 собственника и директора малого бизнеса, опрос проводился в декабре 2018 года.

Комментируя результаты исследования, эксперт по налогам Юрий Цыганок отметил, что объективно налоговая нагрузка не изменилась, но малый бизнес стал к ней более чувствительным. Также, по его словам, есть проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).

"Воспринимаемый уровень налогообложения находится в сфере администрирования и проверок", – отметил Цыганок.

Кроме того, бизнес почувствовал ужесточение контроля над выплатой единого социального взноса (ЕСВ). Предприятия, которых заставили легализоваться, должны платить налоги за наемных сотрудников.

"Изменилось восприятие бизнесом налоговой нагрузки. Но единый налог не отменили. Упрощенная система осталась, мягче она только в Грузии. В остальных странах более жесткие ставки", – резюмировал Цыганок.

Напомним, украинский бизнес забил тревогу из новой налоговой шкалы, которую предложили ввести депутаты Верховной Рады. Изменение правил уплаты подоходного налога ударит по добросовестным предпринимателям, уверены в ЕБА.

Кроме того, недавно е в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.