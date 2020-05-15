Предпринимателям начали выплачивать карантинную помощь на детей

Электронной услугой по предоставлению помощи на детей уже воспользовались более 19 тысяч человек

Электронной услугой по предоставлению карантинной помощи на детей до 10 лет воспользовались более 19 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП – русс., ФОП – укр.). Они уже начали получать выплаты. Об этом в Facebook сообщило Министерство социальной политики.

"Начато назначение помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога", – говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также: В Украине подсчитали, сколько физлиц-предпринимателей закрылось на карантин

Ранее сообщалось, что обещанную правительством помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики или воспользовавшись порталом "Дія". Услуга является бесплатной.

В тренде В Украине снова подешевела валюта: курс доллара НБУ

Обратиться за помощью могут ФЛП первой и второй группы плательщиков единого налога, избравшие упрощенную систему налогообложения.

Более подробно читайте в материале: Как предпринимателям получить помощь на детей от правительства: перечень документов.

Реклама

Напомним, правительство также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама