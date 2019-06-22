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Представители бизнеса собрались на форум в Киеве

22 июня, 23:59

Определить цель и найти единомышленников – с этого нужно начинать собственное дело


Как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции. Об этом говорили на сегодняшнем форуме в Киеве. На встрече, в частности, прозвучали такие цифры: девять из десяти компаний закрываются, не выдержав конкуренции. Лишь четверти представителей малого и среднего бизнеса удается заинтересовать инвесторов вложить деньги. 

Сначала была идея, потом – поиск команды и инвесторов. Так три года назад в Днепре заработала новая компания. Она производит конвейеры для элеваторов, птицефабрик и кондитерских предприятий. Сами проектируют, и сами собирают свои разработки.

"На сегодняшний день наша продукция представлена ​​по всей Украине – это крупнейшие агрохолдинги, крупнейшие корпорации. Если говорить о европейских и о внешних рынках, то на сегодняшний день это является нашей целью", – говорит Павел Харковец, директор предприятия.

Уже нашелся и инвестор из Евросоюза, который будет вкладывать деньги в производство оросительных систем.

Знания для развития компании ее руководитель – Павел Харковец – получил в Школе малого и среднего предпринимательства. Она – одна из организаторов сегодняшнего форума, где рассказывали – как сделать свой бизнес успешным.

Несмотря на развитие интернета и роботизацию без предпринимателя, который будет руководить процессом, не обойтись. Для присутствующих они – и учителя, и мотиваторы двигаться вперед.

"Мы, бизнес, должны взять на себя ответственность обучить, подтолкнуть людей заниматься предпринимательством. И это всем выгодно: и мне, как бизнесмену, и людям, и пенсионарам. Потому что создадутся миллионы рабочих мест, где люди будут получать зарплату, платить налоги. А иначе экономика будет в стагнации", – отметил Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFUTURE.

Определить цель и найти единомышленников – с этого нужно начинать собственное дело. Но не обойтись без настойчивости и капиталовложений.

"Главное поставить цель и идти к ней и не считать, сколько раз ты упал, главное подняться на один раз больше. Деньги есть – у населения, у бизнеса. На руках сотни миллиардов гривен, сейчас вопрос в перспективных, понятных, прозрачных проектах", – говорит Сергей Позняк, владелец и гендиректор группы компаний.

Если идею удалось успешно реализовать в Украине, то зарубежные эксперты предлагают продвигать ее также на зарубежных рынках.

"Украинские компании имеют хорошую репутацию в том, что касается качественной инженерии. Технологии – сектор, который будет очень важен и его ценность будет расти. Второе – это наверное агробизнес. И третье, что стоит упомянуть -  индустрия моды", – отмечает Рик Расмуссен, профессор университета Berkеley.

Впрочем сначала, как утверждают участники форума, следует получить необходимые знания. Как занять свободную нишу на рынке, выбрать отрасль, которая будет развиваться в ближайшие годы и правильно представить себя покупателю.

Ранее президент Украины Владимир  Зеленский провел встречу с представителями бизнеса.


Также Зеленский отметил, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. Он призвал предпринимателей инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".

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Тег бизнес, инвестиции, Киев, форум, видео

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