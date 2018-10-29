Приднепровская ТЭС станет экологичнее

Приднепровская ТЭС завершает масштабную реконструкцию — теперь энергоблоки будут работать исключительно на угле марки "Г", который добывается в области. Как сообщают в компании ДТЭК, станция откажется от импортного угля антрацита, что повысит энергонезависимость страны и улучшит энергообеспечение региона.

Энергоблок №9 уже работает, вместе с переоборудованными в прошлом году 7-м и 8-м блоками. 10-й запустят в декабре. Переоснащение преследует еще одну цель: сжигание газового угля дает более чистый процесс производства электроэнергии. В нем на треть меньше серы, чем в антраците — такого показателя удалось достичь, смешивая уголь из разных месторождений.

Также снизились окислы азота, потому что топливо высокореакционное и для него нужно меньше воздуха. Плюс ко всему блоки №9 и №10 работают с электрофильтрами: коронирующие электроды заряжают золу, на следующем этапе к осадительным все прилипает, а наружу выходит уже очищенный до европейских норм (меньше 100 мг на куб. м) дым.

Потребление топлива тоже снизилось: с 450 до 390—410 кг на 1МВт электроэнергии. Чтобы использовать газовый уголь, на станции проводят переоснащение пылесистем, модернизируют систему топливоподачи и обновляют горелки. Таким образом, подчеркивают специалисты, станция будет стабильно работать, вырабатывая киловатт-часы для украинских потребителей, и отапливать большую часть левого берега Днепра. А воздух в городе и области при этом будет значительно чище.