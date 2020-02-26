Профессия "айтишника" в Украине: почему о ней ходит столько мифов

Рекрутер рассказала, почему не каждый сможет переквалифицироваться в программиста

Профессия мечты! Все больше украинцев хотят выучиться, или даже переучиться на программистов. Количество специальных курсов растет, как грибы после дождя. Почему эта профессия так привлекает и действительно ли это настолько уж лакомый кусочек, как о нем говорят?

Реклама курсов изобилует заманчивыми предложениями переучиться на программиста и зарабатывать огромные деньги по всему миру. Но чтобы начать с нуля придется сначала вложиться. Цена – от нескольких тысяч гривен за стартовые знания. Поэтому прежде чем ставить на модное IT, следует взвесить все за и против.

Екатерина Осадчук, руководитель рекрутинговой компании INDIGO TECH RECRUITERS:

"Нужно обладать особыми способностями, хорошо знать математику и иметь некий специальный склад ума".

Киевлянин Андрей работает инженером, то есть с математикой – в порядке. Поэтому стал переучиваться на программиста:

"Привлекают, на самом деле, возможности удаленной работы, возможность путешествовать, не привязываться к какому-то графику, а подстраивать его исключительно под свои желания".

Вот только эксперты предупреждают, что быть программистом и иметь много свободного времени – несовместимые вещи.

"Такой миф, что работник может сидеть в теплой стране и работать в свободное время от пляжного препровождения, имеется. Но есть дедлайны, нужно работать иногда по 12-15 часов в сутки", – отмечает наш эксперт. В тренде Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

Еще один популярный миф о программировании заключается в том, что сразу пойдут большие деньги.

"Какая зарплата у айтишников реальная на данный момент? Она стартует от 700 долларов", – говорит Андрей.

Но и здесь не совсем так! В начале придется работать за минимальные суммы от 200-300 долларов.

"Зарплата может быть как в 300 долларов, так и в 500, тысячу. Учитывая нашумевшую на прошлой неделе новость, о средней зарплате IT-специалиста в 7600 долларов, которая, к сожалению, неправильно интерпретировалась…", – отвечает Екатерина.

Но главное, перед тем как переквалифицироваться, взвешивать следует не зарплату, а насколько программирование действительно вам нравится. Потому что, в конце концов, успех в профессии и сами доходы будут зависеть именно от этого.

"Главное – получать удовольствие от своей профессии и быть профессионалом, уметь развиваться в этой сфере", – уверяет рекрутер.

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, какие профессии нужны в Украине. И как ни странно в их списках – не только IT. Наибольший дефицит ожидается в промышленности, торговле, образовании и транспортной сфере.

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