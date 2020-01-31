Производитель самолетов Boeing понес убытки впервые за 22 года

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Американская корпорация Boeing, чья модель 737 MAX оказалась провалом десятилетия в авиации, понесла в 2019 году чистый убыток в размере 636 млн долларов против 10,46 млрд долларов чистой прибыли в 2018 году. Об этом говорится в отчете компании за четвертый квартал прошлого года.

Как подчеркивает телеканал CNBC, компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAXи восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", − заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.

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Так, годовая выручка компании составила 76,56 млрд долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,3 млрд долларов годом ранее. Операционные убытки достигли 1,975 млрд долларов. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет 463 млрд долларов.

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Напомним, ранее в США один из акционеров Boeing подал иск против совета директоров. Он утверждает, что из-за их бездействия произошли две авиакатастрофы самолетов 737 MAX и погибли 346 человек. Истец настаивает на том, что руководители тянули с расследованием, и это испортило репутацию авиапроизводителя и нанесло миллиардные убытки.

И это не первое судебное разбирательство с Boeing. Более 400 пилотов подали групповой иск в суд на корпорацию за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

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