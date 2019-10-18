Дубилет: Производителей алкоголя и сигарет в Украине выведут из тени

Министр заявил о запуске проекта по детенизации рынка табачных изделий и спиртных напитков

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В Украине запущен проект по выводу из тени рынка табачных и алкогольных изделий. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. К слову, ранее также Минздрав обнародовал законопроект, которым предложил существенно усилить контроль за производством и оборотом табачных изделий.

"Начали проект по детенизации алкоголя и сигарет. <...> Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд гривен в следующем [2020] году", – написал Дубилет на своей странице в Facebook.

Подробности инициативы министр пообещал раскрыть позже.

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При этом табачные компании возмущены принятием законопроекта № 1049, который, в частности, устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

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Также об антитабачных инициативах в Украине читайте на сайте "Сегодня" –Крепкие и ароматизированные сигареты запретят: что подготовили для курильщиков.

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