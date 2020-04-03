Производителей антисептиков в Украине будут штрафовать за спекуляции на теме COVID-19

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который уже запретил рекламу "лекарств от коронавируса", теперь также предостерег производителей антисептиков или дезинфицирующих средств от распространения ложной, неполной и неточной информации о способностях этих средств уничтожать вирусы, в том числе COVID-19.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, производителям антисептиков запрещается:

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стимулировать к покупке продукции, используя производные от слова "коронавирус/COVID" и/или визуальное изображение вируса без достаточных оснований;

распространять необоснованную информацию о способности товара влиять на вирусы или повышение иммунитета;

указывать информацию о свойствах средства, которая не соответствует технологической документации;

продавать средства, в которых отсутствует действующее вещество или его недостаточно;

распространять ложной информацию о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;

распространять информацию, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.) при отсутствии соответствующих испытаний;

работать без разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

"В случае выявления фактов распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение, на компании могут наложить штраф в размере до 5% дохода за предыдущий год", – сообщила пресс-служба АМКУ.

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Напомним, ранее главный санврач Украины рассказал, сколько секунд надо протирать руки антисептиком. Кроме того, он лично продемонстрировал, как именно надо опрыскивать антисептиком руки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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