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Производителей антисептиков в Украине будут штрафовать за спекуляции на теме COVID-19

3 апреля, 12:29

Ксения Капустинская

АМКУ обнародовал список обязательных к выполнению рекомендаций

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который уже запретил рекламу "лекарств от коронавируса", теперь также предостерег производителей антисептиков или дезинфицирующих средств от распространения ложной, неполной и неточной информации о способностях этих средств уничтожать вирусы, в том числе COVID-19.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, производителям антисептиков запрещается:

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  • стимулировать к покупке продукции, используя производные от слова "коронавирус/COVID" и/или визуальное изображение вируса без достаточных оснований;
  • распространять необоснованную информацию о способности товара влиять на вирусы или повышение иммунитета;
  • указывать информацию о свойствах средства, которая не соответствует технологической документации;
  • продавать средства, в которых отсутствует действующее вещество или его недостаточно;
  • распространять ложной информацию о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;
  • распространять информацию, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.) при отсутствии соответствующих испытаний;
  • работать без разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

"В случае выявления фактов распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение, на компании могут наложить штраф в размере до 5% дохода за предыдущий год", – сообщила пресс-служба АМКУ.

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Напомним, ранее главный санврач Украины рассказал, сколько секунд надо протирать руки антисептиком. Кроме того, он лично продемонстрировал, как именно надо опрыскивать антисептиком руки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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штрафы реклама конкуренция АМКУ коронавирус антисептик

Источник: Сегодня

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