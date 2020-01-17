Пятая компания в мире достигла капитализации в триллион долларов

Первой в списке компаний с такой рыночной стоимостью стала Apple

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Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, достиг капитализации в размере 1 трлн долларов. Такие данные приводит издание Financial Times. Так, акции компании Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов.

Таким образом, Alphabet стала пятой компанией в мире, чья рыночная стоимость превысила 1 трлн долларов. Первой была Apple, которая преодолела эту отметку в августе 2018 года. Впоследствии это сделали Amazon, Microsoft и Saudi Aramco, однако позже капитализация Amazon снизилась.

В целом с начала 2020 года акции Alphabet выросли на 7%. Аналитики связывают рост с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.

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Напомним, в декабре 2019 года основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли с руководящих постов в Alphabet. Пейдж покинул пост генерального директора, а Брин – президент холдинга. Они продолжат работу в холдинге в качестве членов совета директоров. Новым главой Alphabet стал гендиректор Google Сундар Пичай, который будет теперь совмещать два руководящих поста.

Ранее новости "Сегодня" писали, что несмотря на попытки Google как можно быстрее предоставить обновления для смартфонов, Android оказывается худшей мобильной операционной системой, значительно отстающей от iOS. Это доказывает тот факт, что компания уже более года не раскрывает статистику фрагментации мобильной ОС. Смотрите также сюжет о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

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