Работа после 50: эксперты рассказали, какие навыки нужны соискателям в возрасте

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Из 11,5 миллионов украинских пенсионеров, более двух – работают. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины. Напомним, средняя пенсия сейчас составляет чуть больше трех тысяч гривен, но ее получают далеко не все. Поэтому для многих работа не прихоть, а необходимость.

Впрочем, найти ее в почтенном возрасте бывает непросто. Часто работодатели отказывают в приеме именно из-за возраста. Что надо знать и уметь, чтобы все же получить желаемую должность разбирались новости "Сегодня".

Найти работу тем, кому за 50 – настоящее испытание. Работодатели часто опасаются, что люди передпенсионного возраста не дружат с современными технологиями.

"Мне сын говорит: "Давай купим нормальной телефон". Я говорю: "Нет, меня этот устраивает" – рассказывает пенсионерка Любовь и показывает свой телефон. Обычный, кнопочный, без мессенжеров и доступа к соцсетям.

Три недели назад женщина попыталась сменить работу. Но в нескольких компаниях отказали, намекая на возраст соискательницы и ее предубеждения по поводу современных методов коммуникации.

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А вот Татьяне в 57 повезло. Женщина только села в кресло главного бухгалтера. С корреспондентами новостей "Сегодня" общается с помощью интернет мессенжера. Прежде чем получила эту работу, слышала много отказов.

"Некоторые вежливо говорят, что у них коллектив молодой: "Вам у нас неудобно будет". А некоторые хамили. Владелец, не стесняясь, мне говорил "Я вам заплачу 6000, и будете ввести 4 фирмы" – рассказывает Татьяна, жительница Гребенцов.

Но после нескольких собеседований бухгалтер наконец встретила рассудительного работодателя:

"Он меня взял не за длинные ноги, потому что у меня их нет. Он искал человека который знает все операции и имеет опыт работы".

Эксперт по кадрам Юлия Дрожжина объясняет, что реальная возрастная дискриминация в Украине при трудоустройстве начинается уже в возрасте 45 лет:

"Проблемы с трудоустройством бывают даже после 45 лет. Чем они вызваны? Опасениями работодателей, что такие поисковики не смогут влиться в коллектив и не смогут освоить новые технологии и новое программное обеспечение".

Чтобы повысить вероятность трудоустройства,не гнушайтесь современных средств связи, отвечайте на сообщения в электронной почте и напишите правильное резюме.

"Менеджер не смотрит опыт более 10 лет. Поэтому или описать весь тот многолетний опыт максимально лаконично или даже несколько опустить то, что старше 10 лет" – советует эксперт.

В документе укажите, насколько уверенно пользуетесь гаджетами, программами. Также преимуществом будет знание иностранного языка. Если вы только осваиваете новые технологии, не стесняйтесь написать об этом работодателю.

Напомним ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Корее организовали необычные курсы для пенсионеров. Власти Сеула устроили бесплатные уроки для тех, кому за 55, чтобы те научились пользоваться гаджетами и научили других.

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