Работа в ЦБТ-Львов, отзывы: работать интересно, зарабатывать много, отдыхать весело

Экономика и финансы — одна из наиболее бурных сфер человеческой деятельности; связать с ней жизнь, значит всегда быть на гребне волны

Работа в ЦБТ-Львов, отзывы: работать интересно, зарабатывать много, отдыхать весело //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/95f/f09/5c495ff09da65.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/95f/f09/5c495ff09da65.jpg 2019-01-24T08:53:00+02:00 Бизнес Экономика и финансы — одна из наиболее бурных сфер человеческой деятельности; связать с ней жизнь, значит всегда быть на гребне волны

Почему же в Украине 40% выпускников экономических вузов работают не по специальности? Обычное дело: высшее образование безнадежно отстает от жизни. Если ваша цель — стать финансистом в жизни, а не "на бумажке", не теряйте время, вас ждет работа в ЦБТ-Львов. Отзывы тех, кто построил карьеру в Центре Биржевых Технологий, исчисляются сотнями, и самый западный филиал компании всегда держит свои двери открытыми для соискателей.

Что дает работа в ЦБТ-Львов? Отзывы расскажут в подробностях

Группа компаний "Центр Биржевых Технологий" с самого начала своей деятельности привлекала соискателей европейским подходом к организации труда. И сегодня, 21 год спустя, поддерживает эту традицию ЦБТ-Львов. Отзывы рассказывают о современном, красивом офисе, удобных рабочих местах, зонах отдыха. О том, с каким уважением относится руководитель филиала Елена Якубовская к личности каждого сотрудника и, в то же время, как она поддерживает командные ценности. Без последнего в ЦБТ никуда. Ведь компания построила свой успех на воспитании высококлассных специалистов внутри коллектива.

Отличные условия, достойный заработок, всевозможные поощрения — это работа в ЦБТ-Львов. Отзывы подтверждают.

Каждый новичок проходит качественное и, главное, актуальное обучение работе на международных финансовых рынках. Самые способные становятся финансовыми консультантами и со временем экспертами, даже если сразу не обладали знаниями и навыками в этой сфере. На пути самосовершенствования они получают поддержку старших коллег и Елены Якубовской, которая сама начинала с должности стажера.

Богдан Троцько, глава группы компаний ЦБТ: в Львовском филиале высоко ценят инициативу и достижения

Работа в ЦБТ-Львов — отзывы рассказывают о награждении лучших сотрудников

Глава группы компаний ЦБТ Богдан Троцько приглашает всех, кто живет на северо-западе Украины и хочет работать в финансовой сфере, на стажировку в ЦБТ-Львов. Ваши усилия обязательно будут отмечены, уверяет Богдан Сергеевич. В компании существует система поощрений за высокие результаты. И речь идет не о грамотах или дежурных фразах, а о ценных подарках, путешествиях и солидных премиях для ценных сотрудников. Кроме того, филиал постоянно проводит интересные командные мероприятия — тимбилдинги и тимспириты, захватывающие отчеты о которых размещаются на корпоративном youtube-канале.

Оставляйте небольшой рассказ о себе и заявку на вакансию на сайте компании в разделе "Работа в ЦБТ" прямо сегодня. Команда ЦБТ-Львов ждет вас и готова к сотрудничеству ради взаимной выгоды и успеха.

Вы сейчас просматриваете новость " Работа в ЦБТ-Львов, отзывы: работать интересно, зарабатывать много, отдыхать весело". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...