Рада дала добро на снижение трудовых штрафов для бизнеса

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Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект № 1233 с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства. "За" проголосовали 288 народных депутатов.

"Мы предлагаем существенно сократить штрафы – со 100 минимальных зарплат до восьми, с десяти – до двух и так далее. Законопроект маленький, он посвящен только сокращению штрафов и уменьшению давления на бизнес", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и автор законопроекта Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.

Документ предлагает применять вместо штрафа письменное предупреждение к работодателям которые впервые:

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допустили сотрудника к работе без трудового договора;

оформили сотрудника на неполный рабочий день при том, что фактически он выполняет работу на протяжении полного дня;

выплатил зарплату без уплаты ЕСВ.

При повторном нарушении к работодателю предлагается применять штраф.

А вот максимальный размер штрафа хотят установить в восьмикратном размере к минимальной зарплате вместо нынешних 100 минимальных зарплат.

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Штраф за недопуск к проверке по вопросам законодательства о труде тоже предлагается сократить – с текущих 100 минимальных зарплат до восьми.

По всем другим нарушениям требований трудового законодательства к работодателям применяться письменное предупреждение. Если в течение 12 календарных месяцев после даты выявления правонарушения такое нарушение будет совершено повторно, к работодателю применяться штраф в размере минимальной заработной платы.

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