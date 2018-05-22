Рада одобрила новые правила для мелких фермеров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7060, который направлен на стимулирование создания и развития семейных фермерских хозяйств. "За" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, народный депутат Вадим Ивченко, сегодня в Украине около 4,5 млн единоличных хозяйств, которые не имеют статуса сельхозтоваропроизводителя.

"Фактически они вырабатывают продукцию, но не имеют статуса сельхозтоваропроизводителя. Это те люди, которые производят для нас продовольственные наборы. Это те люди, которые занимаются овощеводством и садами, половиной продукции животноводства, 80% молока. У них нет статуса. Соответственно, эти люди не платят налоги, не наполняют местные бюджеты", – подчеркнул он.

По его словам, принятие законопроекта позволит разблокировать создание фермерских хозяйств, а также упростит их переход в легальный статус.

"Этот законопроект дает доступ этим земельным фермерам к земле. Мы предложили французскую модель. Если ты сегодня берешь землю как земельный фермер, арендуешь ее, работаешь на этой земле, через 7 лет ты можешь приватизировать, но это уже не два гектара, а до пяти", – сказал он.

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Также законопроект внедряет требования к использованию земельных участков.

"Земля используется исключительно для выращивания многолетних насаждений, животноводства, овощеводства, органической продукции, сохранения и переработки сельхозпродукции. Земля используется исключительно в хозяйственной деятельности семейного фермерского хозяйства и такие ограничения будут в реестре имущественных прав", – отметил он.

По словам Ивченко, после окончания срока аренды фермерские хозяйства будут иметь право безоплатно получить до 5 га земли, продолжить аренду участка без аукциона или выкупить его в течение 20 лет.

Как сообщалось, 4 апреля Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании и не могут быть переданы по наследству.

Кроме того, ранее Кабинет министров принял решение поддержать аграрный сектор и рассчитывает на рост этого сегмента экономики. При этом премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что 2018 год станет годом качественного прорыва в агросекторе Гройсман убежден, что государственный программы обеспечат быстрое наращивание поголовья скота и увеличение объемов производства.

Гройсман также сообщал, что фермеры в 2018 году получат гривневые кредиты по низкой ставке на развитие бизнеса. В посевную кампанию аграрии получат компенсацию 100% стоимости семян. Также планируется частичная компенсация стоимости украинской с/х техники.