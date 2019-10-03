Рада окончательно приняла закон о концессии

Документ отправят на подписание главе парламента, а после - президенту

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада сегодня, 3 октября, приняла во втором чтении и в целом закон о концессии. За принятие законопроекта "О концессии" (№ 1046) проголосовали 257 народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее требовал принять закон "О концессии" до 1 октября.

После рассмотрения проекта постановления спикер может подписать законопроект № 1046 и передать его на подпись президенту.

Законопроект парламенту представила зампредседателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. Он подчеркнула, что в Украине действует около 150 договоров о концессии, но это не позволяет привлечь крупные инвестиции. Проблема, по словам депутата, заключается в том, что концессия в Украине регулируется четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу.

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Проект закона № 1046, в частности, вводит концессионные конкурсы на открытых аукционах. Также документ предусматривает возможность предоставлять инвестору не денежную поддержку (например выделение земельного участка). Кроме того, государство получит право заменить концессионера и возможность привлекать советников.

Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. ЕЕ суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает "частнику" право на владение и пользование определенным имуществом.

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Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессии эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Ранее президент Зеленский отмечал, что принятие этого закона позволило бы государству безопасно работать с частным сектором и компаниями.

Напомним, также Зеленский ранее поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года. О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:

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