Рада сделала последний шаг к "промышленному безвизу" Украины и ЕС

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Экспорт сырья из Украины в Европейский Союз (ЕС) упирается в потолок. И большие надежды для решения этой проблемы в правительстве возлагают на "промышленный безвиз" – соглашение, подписание которого позволит наладить поставки отечественной промышленной продукции в Европу. Верховная Рада приняла закон, который призван ускорить этот процесс. Так, за принятие законопроекта № 2172 во втором чтении и в целом проголосовали 277 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ призван усовершенствовать законодательство в сфере государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции, а также усилить защиту потребителей в случае выявления опасной или не соответствующей установленным требованиям продукции.

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Представляя законопроект в Раде, замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что этим документ предлагает отменить все штрафы для бизнеса за формальные нарушения, а инспектор должен будет предоставлять рекомендации по устранению нарушения и лишь при повторном нарушении накладывать штраф.

"Нужно изменить философию: государственный инспектор рыночного надзора должен проверять не бизнес и предпринимателя, а небезопасную продукцию, его задача – не давить на бизнес, а устранить опасность", – отметила Пидласа, добавив, что документ также устранит дублирование видов контроля разными органами одной группы товаров.

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Депутат подчеркнула: законопроект предусматривает, что ответственность за небезопасную продукцию несет импортер или производитель, а не мелкий предприниматель, который ее реализует.

"Этот законопроект – последний шаг к подписанию соглашения об оценке соответствия между Украиной и Евросоюзом. Это так называемый "промышленный безвиз". Европейские органы сертификации начнут признавать украинские сертификаты качества, это также инструмент упрощения продвижения украинского экспорта", – резюмировала Пидласа.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Также эксперты советуют Украине не пропустить шанс получить выгоду от торговой войны между Америкой и Китаем. Притом что американцы высоко оценили отечественное подсолнечное масло – скупают его по шесть долларов за литр:

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