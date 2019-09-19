Рада упростила жизнь малому бизнесу

Депутаты поддержали два закона, которые касаются ЕСВ и НДФЛ

/ Фото: Pixabay

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о представлении единой отчетности по единому взносу на социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

"За" изменения в закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№ 1057) проголосовали 335 народных депутатов.

Читайте также – Большая разборка: что такое ЕСВ и кому он нужен

Реклама

Кроме того, Рада таким же количеством голосов поддержала изменения в Налоговый кодекс относительно подачи единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ (№ 1072).

Читайте также – Большая разборка: что такое налог на доходы физлиц

Оба документа были внесены в парламент 29 августа и отмечены президентом как неотложные. В первом чтении их поддержали 11 сентября.

Новости "Сегодня" писали, что новая Верховная Рада собирается принять ряд законов, которые упростят работу бизнеса и не позволят правоохранителям кошмарить предпринимателей по надуманным поводам. Мы разобрались с главными новшествами. Подробнее читайте в нашей статье "Кнут и пряник для бизнеса: отмена наказаний за фиктивное предпринимательство и объединение ЕСВ с налогом на доходы физлиц".

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама