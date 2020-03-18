Рада задумалась о новых поблажках для бизнеса на время карантина

В Верховной Раде планируют разработать законопроект об уменьшении арендной платы для предпринимателей, сведя ее к расходам только за содержание помещений. Об этом сообщил председатель профильного комитета Даниил Гетманцев, передает "Укринформ".

"Мы считываем, что на это время (период карантина. – Ред.) мы должны освободить от арендной платы арендаторов не полностью, а уменьшить ее до расходов на содержание помещения, чтобы арендодатель не зарабатывал на этом денег и, соответствующим образом, не перевел эти деньги на предпринимателя", – объяснил Гетманцев.

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Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании ослабила требования налогового законодательства, что бы поддержать бизнес на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Принятый законопроект № 3220, в частности, предусматривает отмену ЕСВ для физлиц-предпринимателей и отсрочку введения РРО на время карантина.

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Как сообщалось, чтобы не допустить распространения коронавируса по Украине, власти ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Также с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того были введены ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20. Предприниматели ожидаемо будут нести потери от таких ограничений, именно поэтому украинский бизнес нуждается в поддержке.

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