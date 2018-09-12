Рекордная сделка в агросекторе: саудовская компания покупает украинский агрохолдинг "Мрия"

Саудовская компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC), которая специализируется на инвестициях в сельхозпроизводство, приобретает украинский агрохолдинг "Мрия". Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что этот контракт станет самым крупным в агросекторе за всю историю независимой Украины.

"Решение SALIC приобрести "Мрия Агрохолдинг" действительно является чрезвычайно важным событием и демонстрирует готовность иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину, кардинальные изменения в инвестиционном климате и в отношении инвесторов к нашему государству. Решение SALIC – одного из крупнейших в мире агроинвесторив – прийти в Украину является яркой демонстрацией, что государство готово создать для них все необходимые условия. Это – самый крупный контракт в сельскохозяйственном секторе за историю независимой Украины", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Президент также отметил, что в Украине наблюдается инвестиционный бум, который также подтверждает выход на украинский рынок компании IKEA.

При этом Порошенко отдельно отметил, что саудиты из SALIC не покупают украинскую землю.

"Контракт между "Мрия Агрохолдинг" и SALIC не означает покупку украинской земли. Это означает покупку украинских активов, повышение уровня инвестиций в агрокомплекс и уровня технологий, которые будут способствовать повышению урожайности, экспорта, созданию новых рабочих мест", – пояснил Порошенко.

Напомним, бывший руководитель агрохолдинга "Мрия" Николай Гута сбежал от украинского правосудия в Швейцарию. В Украине против него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Фирма объявила технический дефолт несколько лет назад.