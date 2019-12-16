Роскошь в аренду: как создать иллюзию богатства

В мире растет число миллиардеров. Но вовсе не обязательно быть настоящим богачом – можно просто представить себя состоятельным. Проще всего сделать роскошное фото. Для этого в столице можно арендовать все: от дорогих апартаментов до эксклюзивных фотозон. Сколько это стоит, решили выяснить новости "Сегодня".

Оказалось, что притвориться богачом можно даже за 100 гривен. Именно столько стоят пакеты известных брендов. И хотя картонные сумки пустые, этого никто не узнает, если вы прогуляетесь с ними по улице.

Еще один способ создать иллюзию – цветы в аренду. Чтобы поразить подруг придется выложить уже 400 гривен – столько просят за аренду букета из 101 красной розы, который доставят прямо на порог вашего дома. Правда, пользоваться цветами дадут только 10 минут.

"Чтобы сделать сколько угодно фотографию с разных ракурсов и позиций, можете договориться с подругой или подругами. Чтобы выбесить своих бывших, каждые следующие 10 минут стоят в два раза дешевле", – завлекают клиентов арендодатели.

А для тех, кто хочет поразить знакомых, в Киеве предлагают арендовать частный "самолет" – с шампанским и собственной мини-гримерной – за 2000 гривен.

"Уже снимали и звезды нашей эстрады – пока не говорю кто, коммерческая тайна – скоро сами увидите", – говорит владелец фотолокации Павел Зубенко.

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Владельцы самолета признаются: идею подсмотрели у западных коллег. С каждым днем их фотолокация становится все более популярной среди украинских любителей Instagram.

"Интересуются, много людей приходило, спрос есть. На данный момент организация съемок в настоящих самолетах – очень проблематична, судя по опыту. Мы этим тоже занимались. Стоимость стартует от 3 тысяч евро за съемочный день", – отмечает Павел.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что арендуют украинцы, чтобы вызвать зависть на встречах одноклассников.

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