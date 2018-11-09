Российские нефтяники пытаются отказаться от доллара – СМИ

Российские нефтегазовые компании вынуждают западных партнеров использовать для расчетов евро, а не доллары США. При этом компании из РФ настаивают, что санкции против России – не оправдание для задержек платежей по контрактам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семь источников в отрасли.

Подготовиться к переходу на расчеты в евро, в частности, попросил своих покупателей "Сургутнефтегаз", пишет Reuters. В компании также предупредили, что покупатели будут нести ответственность за любые убытки, связанные с санкциями. "Газпром нефть" также попросила покупателей использовать евро в платежах и возложила на западных партнеров финансовую ответственность за нарушения контракта в случае новых санкций, сообщили три собеседника агентства.

Источники также рассказали, что "несколько" западных компаний сумели согласовать компромиссные условия контрактов с "Сургутнефтегазом" и "Газпром нефтью", однако назвать конкретные компании, которым это удалось, отказались.

Жесткую позицию по влиянию санкций на контракты заняла "Роснефть": пункт о том, что санкции не должны изменять никаких обязательств сторон, включен конкурсную документацию компании. В том случае, если покупатель выходит из соглашения из-за санкций, он должен выплатить "Роснефти" компенсацию, которая может быть либо фиксированной, либо рассчитанной на основе условий договора. Сопротивление этой инициативе, по данным Reuters, уже пытаются оказать такие крупные нефтяные компании и трейдеры, как BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor.

"Особенно жесткие" переговоры нефтяные компании и трейдеры ведут в последние недели, когда обсуждаются детали по контрактам на 2019 год, отмечает агентство.

"Российская нефтяная промышленность работает над уменьшением рисков новых санкций. Покупатели, в свою очередь, утверждают, что не могут нести эти риски, поэтому мы пытаемся найти компромиссы", — пояснил один из собеседников агентства.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.

Кроме того, 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.