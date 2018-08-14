Российские олигархи за день потеряли три миллиарда долларов из-за советника Путина

Сегодня, 11:22

Акции металлургических компаний из РФ резко просели

Владимир Путин и Владимир Лисин. Фото: government.ru
Владимир Путин и Владимир Лисин. Фото: government.ru

Суммарное состояние 11 самых богатых россиян сократилось на 3,09 млрд долларов за один день торгов – 10 августа. Это произошло после заявления экономического советника президента РФ Владимира Путина Андрея Белоусова об увеличении налогов для металлургов.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, сильнее всего от падения акций компании потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин – "минус" 832 млн долларов. Акции НЛМК в пятницу просели на 5,4%.

Вторым по объему потерь стал Владелец Магнитогорского меткомбината (ММК) Виктор Рашников, который потерял 446 млн долларов.

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Напомним, главный экономический советник Путина Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических компаний страны. Такая инициатива помогла бы привлечь дополнительно до 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов) в год, чтобы залатать дыру в бюджете, которая появится в случае реализации социальных инициатив Путина.

В своем письме президенту чиновник перечислил 14 компаний, которые "могли бы платить больше". Среди этих компаний упоминались "ГМК "Норильский никель", совладельцем которого является магнат Владимир Потанин; "Северсталь" Алексея Мордашова; нефтехимическая группа "Сибур Холдинг", контролируемая Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко.

Напомним, путинский олигарх Дерипаска закрывает завод из-за санкций США. Предприятие "Надвоицкий алюминиевый завод" лишилось рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной. 

Кроме того, из-за американский санкций счета самого богатого олигарха России заблокировала Швейцария. Речь идет об 1 млрд швейцарских франков в публичных (UBS, Credit Suisse) и частных банках государства.
налоги, состояние, Лисин, олигархи, Рашников

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Источник:

"Сегодня"

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