Российским издательствам грозят санкции в Украине: названы условия

Сегодня, 15:56

В Госкомтелерадио ожидают снижения импорта в Украину книг из России

Российским издательствам грозят санкции в Украине: названы условия
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) предложил правительству Украины ввести санкции против российских издательств, которые выпускают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам трехлетнего мониторинга был составлен список, в который внесены 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

"Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер. Эти издатели сознательно заключают договоры с "творцами" текстов, которые направлены на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандируют насилие и совершение террористических актов против Украины", – отметил первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.

По его словам, в случае принятия этого распоряжения Кабмином ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции из России, а высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей и дистрибьюторов.

Ранее в Госкомтелерадио поясняли, что книги из России не запрещены в Украине, а лишь введены ограничения на ввоз издательской продукции страны-агрессора с антиукраинским содержанием. Ограничения касаются лишь определенной продукции.

Так, на территорию Украины не могут быть завезены книги с таким содержанием:

  • направленные на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти;
  • пропагандирует войну, совершение террористических актов;
  • пропагандирует коммунистический и / или национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режимы и их символику;
  • разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду;
  • посягает на права и свободы человека;
  • пропагандирует государство-агрессора, в частности его органы власти, представителей органов власти и др.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада ввела разрешительную процедуру для ввоза в Украину книг, напечатанных в Российской Федерации, а также ввозимых с территории России и временно оккупированных территорий Украины.
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