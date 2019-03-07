Российский мобильный гигант заплатит США 850 млн долларов штрафа

Компания согласилась на крупную выплату ради завершения спора

Фото: Wikipedia

Российский мобильный гигант заплатит США 850 млн долларов штрафа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d9/00d/5c80d900d0874.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d9/00d/5c80d900d0874.jpg 2019-03-07T10:40:48+02:00 Бизнес Компания согласилась на крупную выплату ради завершения спора

Российский мобильный оператор МТС выплатит штраф в пользу США в размере 850 млн долларов. Сумма будет выплачена в рамках заключения "мировой" по делу о "дочке" в Узбекистане.

"Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 миллионов долларов США. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", - сообщила пресс-служба российской компании.

В 2015 году американский Минюст совместно с голландской прокуратурой начал расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

По версии следствия, операторы связи с помощью коррупционной схемы передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране. Теперь МТС заключил соглашение с американскими комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом.

Россия и сама активно штрафует иностранные компании. Например, ранее сообщалось, что Россия грозит Samsung штрафом в 5 млн рублей. Компании вменяют нарушение части 5 статьи 11 российского закона о защите конкуренции.

Кроме того, Google заплатил России 500 тысяч рублей. В Роскомнадзоре подтвердили, что деньги поступили на счет медиарегулятора.

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