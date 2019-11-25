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Российский мобильный оператор окончательно уходит из Украины

25 ноября, 09:22

МТС официально рассказала о планах на бренд Vodafone в Украине

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Российская компания МТС окончательно уйдет с украинского рынка после продажи телекоммуникационного бизнеса под брендом Vodafone азербайджанскому оператору. Об этом сообщили пресс-службы МТС и группы компаний NEQSOL Holding.

Отмечается, что МТС уже подписала соглашение о продаже c Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding). В рамках соглашения МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. продает 100%-ную долю в компании Preludium BV, единственном акционере "Vodafone Украина".

Сумма сделки – 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 млн долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время, отмечает МТС. Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

При этом совет директоров МТС получит специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей (около 415 млн долларов) по итогам девяти месяцев 2019 года с учетом сделки и финрезультатов компании. По словам руководителя МТС Алексея Корни, сделка соответствует обновленной стратегии компании, "которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке". Россия генерирует более 90% выручки оператора.

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В NEQSOL Holding, в свою очередь, заверили, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". "Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами", – отмечается в сообщении NEQSOL Holding.

Ранее в ноябре в МТС уже сообщали, что компания ведет переговоры по сделке, но договоренности еще не достигнуты. Тогда же стало известно, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение Bakcell купить мобильного оператора Vodafone.

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"Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд гривен. В компании объясняли это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

География бизнеса МТС в целом существенно сократилась за последние три года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический 1 доллар из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС во взятках ради выхода на местный рынок связи. В 2017 году МТС покинула Туркменистан, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором. После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом – в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).

Группа компаний NEQSOL Holding ведет деятельность с 1990-х годов в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и др. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании группы предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др. Группа инвестирует в проекты в целях создания "Цифрового шелкового пути" между Европой и Азией.

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Россия Азербайджан мтс Украина сделка мобильный оператор Vodafone Bakcell

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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