Российский мобильный оператор окончательно уходит из Украины

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Российская компания МТС окончательно уйдет с украинского рынка после продажи телекоммуникационного бизнеса под брендом Vodafone азербайджанскому оператору. Об этом сообщили пресс-службы МТС и группы компаний NEQSOL Holding.

Отмечается, что МТС уже подписала соглашение о продаже c Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding). В рамках соглашения МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. продает 100%-ную долю в компании Preludium BV, единственном акционере "Vodafone Украина".

Сумма сделки – 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 млн долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время, отмечает МТС. Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

При этом совет директоров МТС получит специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей (около 415 млн долларов) по итогам девяти месяцев 2019 года с учетом сделки и финрезультатов компании. По словам руководителя МТС Алексея Корни, сделка соответствует обновленной стратегии компании, "которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке". Россия генерирует более 90% выручки оператора.

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В NEQSOL Holding, в свою очередь, заверили, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". "Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами", – отмечается в сообщении NEQSOL Holding.

Ранее в ноябре в МТС уже сообщали, что компания ведет переговоры по сделке, но договоренности еще не достигнуты. Тогда же стало известно, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение Bakcell купить мобильного оператора Vodafone.

"Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд гривен. В компании объясняли это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

География бизнеса МТС в целом существенно сократилась за последние три года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический 1 доллар из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС во взятках ради выхода на местный рынок связи. В 2017 году МТС покинула Туркменистан, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором. После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом – в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).

Группа компаний NEQSOL Holding ведет деятельность с 1990-х годов в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и др. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании группы предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др. Группа инвестирует в проекты в целях создания "Цифрового шелкового пути" между Европой и Азией.

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