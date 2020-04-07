Рост безработицы: какие вакансии остались в Украине во время карантина

Из-за действия всеукраинского карантина, правила которого ужесточили, в стране растет безработица. По разным подсчетам, в Украине с начала ограничений насчитывается уже "плюс" 700 тысяч незанятых людей трудоспособного возраста. Тем, кого сократили из-за карантина, уже обещают жилищные субсидии, размер которых увеличат на 300 гривен. Но для этого нужно получить статус безработного, а Центры занятости пока на паузе. Карантин – не повод для увольнения. Об этом неутомимо напоминают украинские юристы. А вот длительная остановка производства – повод. Новости "Сегодня" разбирались, как в такой ситуации выкручиваются украинские предприниматели.

Ярослав Степанюк работает поваром-пиццайоло в киевском ресторане. Только столики заведения теперь пустые, клиентов не пускают из-за карантина. Кухня работает только на доставку, причем салатов и пирожных в меню больше нет – термически необработанную пищу запрещено даже доставлять. Поэтому в ресторане из 29 сотрудников осталось лишь четверо. Кофе теперь варит администратор.

Продажи в целом упали на 70%, шесть ресторанов сети закрылись в Киеве и Одессе. Гендиректор Полина Левицкая ломает голову, как удержать персонал, ведь, говорит, впереди лето и туристы. До 24 апреля, когда должен бы закончиться карантин, резервов у предприятия хватает. А вот на более долгий срок – неизвестно.

"Вчера мы выдали зарплату первых двух недель марта. Всем ресторанам – и в Одессе, и в Киеве. Но 65% пока что. Были такие, кого мы уговорили из персонала еще часть забрать едой… Хорошее мясо, рыба. Лежало по 50 килограмм мяса и мы его разделили между сотрудниками. Был мешок картошки – делили картошку", – рассказывает Полина.

Каждое пятое строительство в Украине тоже замерло. А треть малых предприятий закрыта. По оценкам Торгово-промышленной палаты, четыре миллиона украинцев рискуют потерять работу. Правительство обещает финансовую помощь тем, кого уволили. Но юристы все равно советуют договариваться с начальством полюбовно.

"Если работодатель предполагает, что эта ситуация может тянуться полгода или год, он уже сегодня может принять решение про сокращение штата. Предупредить человека за два месяца, потом выплатить помощь и уволить", – говорит юрист Михаил Ильяшев.

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Наплыва безработных в столичных центрах занятости пока нет. По крайней мере, "живого". Документы пока что принимают по электронной почте. И в марте их стали присылать вдвое больше, чем в феврале. И хотя в базе значится 12 тысяч вакансий, трудоустроиться сейчас почти невозможно.

"До 18 марта мы могли включить механизм "подходящей работы", работали предприятия, некоторые получали направления на работу, трудоустраивались... Но они не получали тогда устав безработного, поскольку трудоустраивались. А сейчас включить режим "подходящей работы" довольно сложно. И те вакансии, которые есть у нас в базе, если звонить, то работодатели говорят: "Прием приостановлен", – рассказывает сотрудница Центра занятости Татьяна Говорун.

Впрочем, недавно большая почтовая компания объявила набор двух тысяч курьеров. Нужны также санитары, грузчики, кассиры.

В тренде Рост безработицы: какие вакансии остались в Украине во время карантина

"Фактически прием на сегодня осуществляют медицинские учреждения, которым не хватает младшего персонала. Продолжают и торговые сети набор персонала", – отмечает Говорун.

А в Боярке под Киевом призрак безработицы отступил – 1 апреля Министерство здравоохранения позволило рынкам работать. Продавцы в масках, клиентов пускают по одному. Но предпринимательница Галина все равно счастлива – две недели она продавала товар через интернет, да и то далеко не все – только детское питание и подгузники. А продавать одежду и игрушки запретили. Киевским базарам повезло меньше. Мэр столицы Виталий Кличко признал ситуацию сложной и запретил рынкам открываться. Но перед базаром на Борщаговке все равно очередь – люди заказывают продукты по телефону и забирают уже собранные пакеты.

Проблемы возникли не только в Украине. В США, где люди тоже массово теряют работу, ищут, как обойти карантин. Например, местные стриптизерши организовали службу доставки продуктов. Причем в чем танцевали, в том и несут людям еду. Итальянцы на такое не отважились. Эмоциальный мэр города Лучера призывает парикмахеров и представитель других профессий не нарушать режим и не ходит по домам клиентов, разнося заразу. Украинские салоны красоты тем временем работают по-разному – кто-то решается отправлять мастеров на дом к клиентам, а кто-то принципиально не собирается рисковать здоровьем работников.

Пандемия разогнала и бюджетников. Причем тех, кто должен быть на передовой. Институт молекулярной биологии разработал украинскую систему тестирования коронавируса и ушел в неоплачиваемый отпуск. Правда, ученые говорят: деньги съел не карантин.

"50 человек ушло в отпуск на неделю за свой счет... С карантином это не связано вовсе. В принципе. Потому что это стандартная ситуация каждый год для всей Академии наук", – сетует замдиректора института Сергей Дзядевич.

Впрочем, профессора и лаборанты пробирок не оставили. Готовы производить 20 тысяч тест-систем в неделю. Их отпуск закончился, а деньги Академия наук все-таки нашла, хоть и на мелкую партию.

"Первую партию уже выработали и передали в житомирский центр и в киевский центр общественного здоровья. 600 штук", – говорит Дзядевич.

Решений от власти ждет и бизнес. Кабмин подготовил налоговые каникулы. Некоторые банки отложили платежи по кредитам. Кроме того, парламент отменил арендную плату за помещение. Но предприниматели утверждают: помощь не слишком их спасает.

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