Ryanair работает в убыток: авиакомпания анонсировала изменения в руководстве

Председатель совета директоров покинет Ryanair летом 2020 года, проработав в компании более 20 лет

Фото: ryanair.com.

Ryanair работает в убыток: авиакомпания анонсировала изменения в руководстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f28/b6a/5c4f28b6ae846.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f28/b6a/5c4f28b6ae846.jpg 2019-02-05T08:12:00+02:00 Бизнес Председатель совета директоров покинет Ryanair летом 2020 года, проработав в компании более 20 лет

Крупнейший в Европе лоукост-авиаперевозчик Ryanair по итогам третьего финансового квартала зафиксировал чистый убыток, в том числе из-за снижения стоимости билетов зимой.

Чистый убыток в октябре-декабре составил 19,6 млн евро против чистой прибыли в 105,6 млн евро за аналогичный период годом ранее.

В то же время выручка авиакомпании выросла на 9% – до 1,53 млрд евро по сравнению с 1,41 млрд евро. В том числе небилетная выручка подскочила на 26% и составила 557 млн евро.

Авиакомпания за три месяца перевезла 32,7 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель за октябрь-декабрь 2017 года (30,4 млн человек). При этом средняя стоимость авиабилетов упала на 6% – ниже 30 евро. Загруженность рейсов не изменилась – 96%. Операционные расходы компании взлетели на 20% – до 1,54 млрд евро.

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Авиакомпания также объявила об изменении структуры. Так, Майкл О'Лири останется главой компании еще на пять лет, как минимум до июля 2024 года. При этом он займет новую должность – главного исполнительного директора группы, перестав быть CEO собственно авиакомпании. Гендиректор авиаперевозчкиа будет назначен позднее в 2019 году. М.О'Лири будет заниматься развитием группы в целом, а также курировать работу "дочерних" компаний (Laudamotion в Австрии, Ryanair Sun в Польше и Ryanair UK), причем некоторые из этих подразделений могут получить собственных CEO.

Председатель совета директоров Дэвид Бондерман покинет компанию летом 2020 года, проработав в ней более 20 лет. Его сменит Стэн Маккарти, который вошел в состав правления Ryanair в 2017 году и стал заместителем председателя в апреле прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что Ryanair выкупил 100% акций австрийской авиакомпании Laudamotion. Эта лоукост-авиакомпания уже упоминала о планах летать в Украину. В целом планируется, что Laudamotion после сделки увеличит флот и нарастит пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года.

Как сообщалось, ранее Греция разрешила Ryanair и Wizz Air летать в Украину. Лоукостеры смогут совершать рейсы в Киев уже с весны-2019.

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