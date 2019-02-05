Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Ryanair работает в убыток: авиакомпания анонсировала изменения в руководстве

Сегодня, 08:12

Председатель совета директоров покинет Ryanair летом 2020 года, проработав в компании более 20 лет

Фото: ryanair.com
Фото: ryanair.com.
Ryanair работает в убыток: авиакомпания анонсировала изменения в руководстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f28/b6a/5c4f28b6ae846.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f28/b6a/5c4f28b6ae846.jpg Бизнес Председатель совета директоров покинет Ryanair летом 2020 года, проработав в компании более 20 лет

Крупнейший в Европе лоукост-авиаперевозчик Ryanair  по итогам третьего финансового квартала зафиксировал чистый убыток, в том числе из-за снижения стоимости билетов зимой.

Чистый убыток в октябре-декабре составил 19,6 млн евро против чистой прибыли в 105,6 млн евро за аналогичный период годом ранее.

В то же время выручка авиакомпании выросла на 9% – до 1,53 млрд евро по сравнению с 1,41 млрд евро. В том числе небилетная выручка подскочила на 26% и составила 557 млн евро.

Авиакомпания за три месяца перевезла 32,7 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель за октябрь-декабрь 2017 года (30,4 млн человек). При этом средняя стоимость авиабилетов упала на 6% – ниже 30 евро. Загруженность рейсов не изменилась – 96%. Операционные расходы компании взлетели на 20% – до 1,54 млрд евро.

Читайте также

Авиакомпания также объявила об изменении структуры. Так, Майкл О'Лири останется главой компании еще на пять лет, как минимум до июля 2024 года. При этом он займет новую должность – главного исполнительного директора группы, перестав быть CEO собственно авиакомпании.  Гендиректор авиаперевозчкиа будет назначен позднее в 2019  году. М.О'Лири будет заниматься развитием группы в целом, а также курировать работу "дочерних" компаний (Laudamotion в Австрии, Ryanair Sun в Польше и Ryanair UK), причем некоторые из этих подразделений могут получить собственных CEO.

Председатель совета директоров Дэвид Бондерман покинет компанию летом 2020 года, проработав в ней более 20 лет. Его сменит Стэн Маккарти, который вошел в состав правления Ryanair в 2017 году и стал заместителем председателя в апреле прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что Ryanair выкупил 100% акций австрийской авиакомпании Laudamotion. Эта лоукост-авиакомпания уже упоминала о планах летать в Украину. В целом планируется, что Laudamotion после сделки увеличит флот и нарастит пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года. 

Как сообщалось, ранее Греция разрешила Ryanair и Wizz Air летать в Украину. Лоукостеры смогут совершать рейсы в Киев уже с весны-2019.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авиа, лоукост, убыток, Ryanair, лоукостер

Вы сейчас просматриваете новость " Ryanair работает в убыток: авиакомпания анонсировала изменения в руководстве". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

"Победа", которая не смогла: российский лоукостер прекращает рейсы в Финляндию

27 января, 15:55

Рейсы из Москвы в Хельсинки закрывают спустя всего полгода после первых полетов

Wizz Air поднял плату за перевозку багажа в два раза

21 января, 10:56

Также поднялась цена за услугу приоритетной посадки

Мальтийский авиаперевозчик резко расширит число рейсов в Украину

14 января, 09:12

Изменения вступят в силу весной - с формальным началом летней авианавигации

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии