Рынок Китая открывается для украинского бизнеса

Сегодня, 07:46

У производителей из Украины появилась возможность быть среди первых, кто представит свои продукты и услуги на китайском рынке

Фото: mofcom.gov.cn
Фото: mofcom.gov.cn

После участия украинских экспортеров в третьей по величине в мире и главной выставке продуктов питания на Ближнем Востоке Gulfood 2018, Украина представит национальный стенд на международной выставке по импорту в Китае осенью 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития (МЭРТ), отметив, что China International Import Expo 2018 – первая международная выставка в Китае, которая ориентирована на импорт.

Китай готов рассматривать иностранные товары, поэтому у украинских производителей появилась возможность быть среди первых, кто представит свои продукты и услуги на китайском рынке, заявили в МЭРТ.

"Китай – это миллиардный рынок потребления, куда Украина может поставлять множество продукции – от продовольствия до промышленных товаров, одежды, разнообразной техники, услуг. Мы провели большую работу, чтобы наладить стратегические торговые контакты Украина – Китай и получили личное приглашение представить национальный стенд Украины на China International Import Expo 2018. Китай сейчас ориентирован на импорт и стремится найти на выставке поставщиков", – подчеркнул глава Минэкономразвития Степан Кубив.

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За следующие пять лет Китай планирует импортировать продуктов и услуг на сумму более 10 трлн долларов. Среди приоритетных для импорта товаров и услуг, с которыми Китай приглашает приехать на выставку:

  • промышленное оборудование;
  • бытовая техника;
  • автомобильный транспорт;
  • одежда и потребительские товары;
  • пищевая и аграрная продукция;
  • медицинское оборудование и продукция;
  • услуги в сфере туризма, новейших технологий, культуры и образования, проектирования и дизайна, аутсорсинга.

"Уже сейчас мы наблюдаем положительную динамику в экспорте из Украины в КНР – по итогам 2017 года экспорт товаров из Украины в Китай вырос на 11,3%, или на 206,8 млн долларов и составил 2 млрд долларов", – добавил замминистра экономического развития, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Ожидается, что в China International Import Expo 2018 примут участие более 150 тысяч компаний из более чем 100 стран мира. Общая выставочная площадь превышает 200 тысяч квадратных метров.

Напомним, Украина 1 февраля 2018 года стала полноправным членом Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения – Пан-Евро-МедКак пояснила  Микольская, это увеличит объемы украинского экспорта в ЕС и другие страны.
экспорт, Китай, Украина, мэрт, внешняя торговля, Кубив, Микольская

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Источник:

"Сегодня"

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