Рынок труда перешел в режим заморозки: почему появляется все меньше вакансий

Работодатели станут нанимать активнее лишь к концу года. Но на средних зарплатах это не скажется: по прогнозу, темп их роста превысит темпы инфляции

Подъем. Гостиничный бизнес активизировался: у них скоро сезон. Фото: Pixabay

Бурная избирательная кампания вынудила работодателей в начале весны занять выжидательную позицию. Новые вакансии отражают только потребность в замещении уволившихся сотрудников и сезонные колебания, а не намерение развивать и масштабировать бизнес, считают в экспертно-аналитическом центре провайдера комплексных HR-решений HeadHunter Украина. Так, в марте заметно снизилась активность поиска со стороны работодателей, готовых вырастить специалистов "с нуля" — количество вакансий в профсфере "Начало карьеры" по сравнению с февралем сократилось на 1,7%.

"Стремятся привлекать уже сформированных специалистов, оптимизировать расходы на фонд оплаты труда", — полагает Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua.

Но активизировались работодатели в профсферах "Туризм, гостиничный, ресторанный бизнес", "Рабочий персонал", "Строительство, недвижимость", "Домашний персонал", "Безопасность" и "Транспорт, логистика", "Производство и сельское хозяйство", "Ритейл". Лето никто не отменял и сезонные работники нужны.

Активность работодателей в профсферах "Бухгалтерия, финансы предприятия", "Маркетинг, реклама, PR", "Управление персоналом", "Госслужба, НГО" в марте снизилась. В сферах "Искусство, развлечения, массмедиа", "Наука и образование", "Спортклубы, салоны красоты" и "Медицина, фармсектор" тоже.

"В предыдущие месяцы в этих отраслях была позитивная динамика. К марту большинство кадровых потребностей в них компании закрыли", — объясняет Дрожжина.

В сравнении с мартом 2018 года работодатели активнее ищут сотрудников в сферах "IT, телеком", "Административный персонал", "HR, тренинги", "Консультирование", "Производство", "Добыча сырья", "Закупки", "Юристы", "Бухгалтерия, финансы предприятия". Заметен прирост в рубриках "Искусство, развлечения, массмедиа", "Наука и образование" (сказалась предвыборная агитация).

Фото: Сегодня

Перемен ждать не стоит

Ситуация выровняется лишь к концу года, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, и связана с грядущими президентскими и парламентскими выборами.

"Неопределенность затянется до конца ноября. Потом еще посмотрим, кто станет премьером и каким будет расклад политсил, — объясняет он. — А, соответственно, каким будет путь развития страны на ближайшие 5 лет".

До этого, по мнению эксперта, не случится ни прироста прямых иностранных инвестиций, ни серьезной капитализации за счет средств украинских предприятий.

"Как следствие, никакого расширения предприятий и увеличения количества вакансий на рынке труда", — говорит экономист.

Не прекратит нанимать людей разве что аграрный сектор: фермерам, независимо от политических событий, надо начинать и заканчивать сельскохозяйственный год. В конце прошлого года директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин прогнозировал, что в текущем средняя зарплата будет расти быстрее, чем инфляция (такой была тенденция нескольких последних лет). Средняя зарплата действительно растет высокими темпами, признает эксперт сегодня.

"И обгоняет инфляцию. Правда, первые месяцы года не очень демонстративны: статистика включает массовые дополнительные выплаты и "предвыборные" повышения", — считает он.

Тенденция будет сохраняться, уверен Юрчишин, несмотря на то что расширение производств несколько притормозилось.

"Промышленность показывает снижение объемов, все в ожидании результатов выборов", — говорит экономист.

По его мнению, год может выдаться неблагоприятным в части принятия решений. Слишком велика вероятность, что президентская команда, правительство и ведущие фракции ВР будут находиться в конфронтации, и принятие любых решений усложнится. Законопроекты зависнут, и произойдет консервация законодательного поля.

"Для бизнеса это может показаться даже выгодным: он поймет, что оказался в устойчивой среде, и сможет действовать увереннее, — считает Юрчишин. — А для развития страны в целом это плохо".

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили какие ниши европейского и американского бизнеса занимают украинцы. Ведь украинские работники не отстают в поисках трудоустройства за рубежом. Они уже давно освоили международный рынок труда как специалисты высокого уровня.

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