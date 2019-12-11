Рынок труда: почему работодателей все больше интересует молодость, а не опыт

Эксперты говорят, что выгоднее вырастить своего сотрудника, чем искать на рынке

Поздравления с Днем студента с картинками и стихами / Фото: Depositphotos

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На рынке труда усиливается новый тренд- работодатели стремятся взять на работу новичка и обучить его специфике деятельности. Но, дабы найти хорошее место, "бедному студенту" придется немало побегать. По данным кадровых порталов, конкуренция среди начинающих сверхвысокая: на одно место приходится 6-15 резюме в зависимости от профессии. Также эксперты говорят, что рынок труда надо перестраивать.

Несмотря на такой наплыв резюме, кадровики предприятий сами ищут достойных кандидатов. Более 52% фирм сотрудничают с высшими учебными заведениями, 29% – организуют программы стажировок, 25% – участвуют в ярмарках вакансий. Проводятся также дни открытых дверей в компаниях, экскурсии, предлагается гибкий график работы, волонтерские программы.

HR-эксперт robota.ua Татьяна Пашкина говорит, что сейчас в условиях дефицита кадров по отдельным профессиям, например, это инженеры, технологи – некоторые бизнес-структуры даже готовы платить студентам даже "авансом", надеясь со временем вырастить из них специалиста. Причина – могут перекупить конкуренты. Это в итоге часто оказывается не только дешевле, но и эффективнее для бизнеса.

"Проще научить новичка, чем переучивать того, кто уже что-то умеет. – рассказала нам Пашкина. – Современные реалии таковы, что даже 30-летние специалисты, имеющие опыт работы, не всегда подходят для тех задач, которые стоят перед современным бизнесом, дабы быть конкурентоспособным на европейском и мировом уровне. Да и 30-летний мужчина, которому надо содержать семью, не всегда согласится на роль рядового менеджера-исполнителя, он уже хочет, опираясь на свой опыт, занять руководящую должность, чтобы больше зарабатывать. Приведу пример: молодой человек может заниматься техническим дизайном, потом подучиться программированию и заняться 3D-проектированием. Он более диджитальный, имеет более высокую скорость обучения новому. Это устраивает работодателя, у которого нет времени на долгое переобучение тех, кто постарше. Сейчас опыт работы – это не отсиженные годы, а количество успешных проектов".

Руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua Юлия Дрожжина дополнила, что работодателей особенно интересуют специальности, где ощутимее дефицит кадров. Например, банковская сфера, производство, АПК.

"Уже не редкость, когда школьников приглашают на экскурсии на предприятия, в банки, проводят для них мастер-классы, объясняя тонкости профессии, – говорит Дрожжина. – Во-первых, для работодателей остро стоит вопрос возвращения этих сфер в круг интересов молодежи. Во-вторых, есть важный психологический момент: часто человеку сложно поменять первое место работы, где он стал настоящим специалистом. Такого работника немного труднее перекупить конкурентам, чем человека, который ради заработка или карьеры сменил не одно место работы".

Если нет постоянного места, можно зарабатывать фрилансом. Об этом смотрите в сюжете:

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