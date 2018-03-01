Рынок труда в Украине медленно выходит из зимней спячки: нужны строители и начальники

Праздники давно позади, но рынок труда выходит из спячки слишком медленно. Весь январь и первую половину февраля специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала "HeadHunter Украина" наблюдали падение количества вакантных предложений: в период послепраздничного затишья работодатели традиционно не так активны.

Спад наблюдался в большинстве профессиональных сфер.

"Наибольший — в таких рубриках, как "Информационные технологии, интернет, телеком", "Маркетинг, реклама, PR" и "Продажи", — говорит Екатерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua. — А вот наибольший рост количества вакансий и активность со стороны работодателей наблюдаются в сферах "Строительство, недвижимость" и "Рабочий персонал". Незначительный рост был также характерен для сферы "Высший менеджмент"". Ощутимый спад вакансий был в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Небольшой рост количества вакансий наблюдался в Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях".

По данным Госслужбы статистики, на начало 2018 года в стране было зарегистрировано 354 000 безработных: уровень безработицы населения по методологии МОП составлял в 3-м квартале года не более 9,7% (по четвертому данных пока нет). Средняя зарплата за месяц сейчас равна 7104 грн — и, по мнению премьер-министра, в 2018-м будет расти. Плохо другое: к февралю 2018 года общая сумма задолженности по зарплатам в Украине равнялась 2,4 млрд грн.

Польша: золотая жила за границей

Пока тут спад, немало интересного происходит в сфере трудоустройства украинцев за рубежом. Нацбанк Польши сообщает, что в третьем квартале 2017-го наши перевели в Украину около 770 млн евро (все иностранцы — 842 млн евро, то есть доля украинских переводов — 91%). По данным исследования польского центробанка и Варшавского университета, в 2016 году украинцы заработали в Польше 12,6 млрд злотых (более 3 млрд евро). Для сравнения: в 2013 году — всего 3,6 млрд злотых. Около 66% своих доходов уходит на родину: по некоторым данным, сумма поступивших в Украину частных денежных переводов (не только из Польши) за 2017 год увеличилась на $2 млрд, до $9,8 млрд. По словам экспертов, эти деньги очень выручили платежный баланс Украины, нам удалось избежать валютного дефицита.

"Согласно платежному балансу Украины за 2017 год, поступления от оплаты труда заробитчан составляли 4,9% ВВП — $5,3 млрд (в 2016-м — $4,3 млрд, 4,6% ВВП)" — приводит свои данные эксперт программы "Экономика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Ольга Хоменко.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, озвучивает цифру посолидней: суммарные переводы эквивалентны 6% ВВП, и это немало.

Из подполья

Самая свежая статистика Госслужбы занятости по заробитчанам (за 2016 год) показывает: за год было трудоустроено 79 200 украинцев. Из них в Польше — 9500. Даже если эти люди уехали работать на золотые рудники, мало верится, что они заработали несколько миллиардов евро.

"Фигуранты официальной статистики выехали через компании-посредники, имеющие лицензию от Минсоцполитики. Они обязаны информировать Госслужбу занятости о каждом отправленном клиенте, — объясняет Василий Воскобойник. — Из этих показателей и собирают "официальную статистику", которая на самом деле ничего не отображает".

Реального количества выехавших на заработки не знает никто: по словам эксперта, можно только ссылаться на информацию польской стороны о выдаче 1,3 млн рабочих приглашений в 2016 году и 1,8 млн в 2017-м.

"Но многие получают и по 2 приглашения на работу за год, — рассуждает Воскобойник. — В целом можно смело говорить, что украинских трудовых мигрантов в одной только Польше более 1 миллиона человек".

И они, как ни крути, выручают не только валютный баланс Украины, но и рынок труда: если бы не трудились за границей, уровень безработицы пошел бы вверх, средняя зарплата — вниз, а конкуренция за вакансии ужесточилась бы.

По оценкам "Украинского института будущего", наши гастарбайтеры создают $25—30 млрд ВВП стран, в которых трудятся.