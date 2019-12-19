Рынок труда в Украине: назван самый распространенный возраст соискателей

/ Фото: Pixabay

Реклама

Общемировая тенденция, которая не обошла стороной Украину, — старение персонала. Число украинцев в возрасте 40+ на рынке труда составляет сейчас больше половины, и эта цифра постоянно растет. В то же время, многие компании гонятся за молодыми специалистами, которых не хватает на всех.

Лариса Онипко, руководитель проекта "Премия HR-бренд Украина" hh.ua|grc говорит, что кадровый голод будет усиливаться, поэтому многие работодатели начинают работать с молодежью уже в школах, колледжах, институтах.

"Работодатели понимают, что кадровый голод будет усугубляться и дальше, поэтому начинают работать уже с молодежью. И это касается не только школьников старших классов, где есть профориентационные программы; уже начинают поддерживать заинтересованность молодежи к определенным знаниям, растят лояльную аудиторию еще со (средних классов – Ред.) школы", — говорит Онипко.

Читайте также: Рынок труда: почему работодателей все больше интересует молодость, а не опыт

Как сообщают специалисты, сейчас на рынке труда встретились представители четырех поколений: "бэби-бумеры", поколения X, Y и Z. Согласно анализу базы, на соискателей Y (люди в возрасте от 19 до 35 лет) приходится 58% всех размещенных резюме. Вторую по численности группу составляют "иксы" (люди в возрасте от 36 до 56 лет), на которых приходится 35% всех резюме. Наименее представлены на рынке труда "бэби-бумеры" (люди, родившиеся в период с 1943 по 1963 год, 56-76 лет) и Z (те, кто родился после 2000-х, люди младше 19 лет) — на этих кандидатов приходится 3% и 4% резюме соответственно.

Подробнее о ситуации узнавайте из специального материала сайта "Сегодня" – Старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция: что с рынком труда в Украине

Также новости "Сегодня" рассказывали, что промышленные предприятия готовы хорошо платить своим сотрудникам. Подробности в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама