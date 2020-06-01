Рынок труда в Украине: кто и где сможет найти новую работу

В последние дни украинцы стали реже обращаться в Службу занятости, чем в течение жесткого карантина. Но показатели безработицы все еще остаются неутешительными. Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендует в среднем от четырех до шести человек.

На начало мая в стране насчитывалось официальных 456 млн безработных. Карантин добавил к показателю почти 156 тыс. украинцев. Впрочем, несмотря на кризис, в Центре занятости фиксируют увеличение вакансий в сельском и лесном хозяйствах, сфере торговли, здравоохранении и социальной помощи. Кого еще ищут и где найти новую работу, узнавали новости "Сегодня".

Некоторые украинцы уже готовы браться за первое попавшееся предложение работы и даже зарабатывать меньше, чем раньше. Но они при этом они планируют искать и лучшие варианты.

"Зарплатные предложения и зарплатные ожидания соискателей – то, что люди писали сами в резюме, – немного просели, в пределах 10-15", – говорит руководительница экспертно-аналитического центра международного кадрового портала Юлия Дрожжина.

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Модель и блогерша Антонина Головач сетует, что за время карантина ее доход уменьшился втрое, отменились все поездки за границу, а съемки переносились. Пока о карьерных перспективах пришлось забыть, выручал Instagram. В своем блоге Антонина рассказывает о модельной жизни, учит правильно позировать, ухаживать за собой и наносить мейк-ап, мотивирует заниматься спортом и правильно питаться. Во время карантина на девушку неожиданно посыпались предложения.

"Обращались и рестораны с объявлением о доставке и разные доставки еды. И бренды – о том, что делают какие‑то маски, распродажи. Много людей сделали свои онлайн‑услуги", – говорит Антонина.

И действительно, многие сферы бизнеса переходят в онлайн. Это долгосрочная тенденция. А потому растет и спрос на работников креативной индустрии.

"[То, что] связано со съемкой промороликов, рекламных материалов, обновлением сайтов... Остается стабильным спрос на специалистов, которые обслуживают сайты и социальные сети. Это те, кто умеет писать материалы, копирайтеры, а еще операторы, монтажеры. Но это больше касается проектной работы", – отмечает директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Постепенно оживает и модельная сфера. Антонина уже пополняет свое портфолио – успела сыграть в клипе и сняться для нескольких шоурумов. Говорит, гонорары особенно не упали, но и не выросли.

"Мне кажется, у людей закончились деньги. Потому что обычно в это время снимают гораздо больше. Но может быть все еще не поняли, что уже можно. Что уже пора. Плюс погода", – говорит девушка.

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Планы небесной канцелярии не идут на пользу и ресторанному бизнесу. Из-за холода и дождей немало летних площадок не смогли полноценно заработать, несмотря на разрешение Кабмина. Поэтому есть спрос на работу в службах доставки – там ищут водителей и курьеров.

"Один курьер заказов 10 в день выполняет. Все зависит от рейтинга. Работая 8 часов, спокойно 500 гривен можно заработать", – рассказывает курьер Данил Иванченко.

А больше всего предложений – в сфере продаж.

"Компании фактически любой отрасли нуждаются в менеджере по работе с клиентами. Или в продавце в магазин. Очень активизировался сектор непродуктового ритейла", – отмечает Дрожжина.

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Ищут также системных администраторов и разработчиков программного обеспечения. Айтишники могут похвастаться одними из самых высоких заработков в Украине – до 5 тысяч долларов, то есть 135 тыс гривен в месяц. Еще одно важное преимущество – работать можно, не выходя из дома.

Частичный переход на удаленную работу и сокращение арендных площадей – это те карантинные тренды, которые останутся актуальными и после ослабления ограничений. И если сначала "домашний офис" был вынужденной мерой, теперь и сами украинцы активно ищут удаленную работу. Только за последний месяц количество таких запросов выросло вдвое. Впрочем, такой результат подходит не всем – хромает дисциплина.

"Я чувствую, что дома я не такой продуктивный как в офисе. И многие мои сотрудники тоже говорят то же самое. Можно встать и сходить в холодильник. Или встать погладить кота", – говорит директор рекрутингового агентства Сергей Марченко.

Какого сотрудника ищут в эпоху коронакризиса? Новости "Сегодня" опросили работодателей и создали портрет желанного кандидата. Сейчас бизнес пытается оптимизировать бюджеты, поэтому на вес золота сотрудники, которые умеют достигать результатов без дополнительных финансовых затрат. При этом фирмы не ищут слишком опытных специалистов, которые обходятся дорого, но не хотят и совсем "зеленых". Спрос сейчас – на "золотую середину", то есть людей с опытом работы около трех лет. Также некоторые компании отдают предпочтение тем, кто может работать удаленно и владеет навыками тайм-менеджмента.

"Работодатель ищет человека, который решит проблему. И об этом даже можно писать в своем сопроводительном письме, мол, "я могу помочь вашей компании: получить больше клиентов, получить больший трафик, увеличить средний чек покупателя, выполнять планы по производству быстрее или качественнее", – советует Дрожжина.

Кроме того, после карантина компании активно будут искать антикризисных маркетологов. Ведь предпринимателям снова надо налаживать коммуникацию с покупателями и расширять круг потребителей.

А какую работу предлагают в регионах?

"На первое место здесь выступают производственные, рабочие, агропромышленные вакансии. Но если в Киеве можно найти вакансию для слесаря условно за 25 тыс. гривен, то в регионе это будет 4-6 тысяч гривен", – говорит Дрожжина.

Например. в Харькове сейчас насчитывается больше вакансий, чем в прошлом году – в сельском хозяйстве. Зарплаты – до 12 тысяч гривен.

"У нас оно (сельское хозяйство. – Ред.) дает треть вакансий, которые существуют. Востребованы также фармацевты, провизоры, медсестры и строительные профессии. Но даже по этим отраслям идет уменьшение вакансий – по сравнению с прошлым годом на 10-15%", – говорит директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.

На одно рабочее место – семь кандидатов. На всех работы не хватает, поэтому приходится переучиваться. Владиславу Каневскому 42 года, и он снова студент – учится на водителя троллейбуса. Прежде чем выехать в свой первый рейс, он должен пройти почти полгода теории и практики в депо. До этого мужчина работал машинистом в метрополитене. Уволился незадолго до карантина, но новую работу нашел быстро.

"Встал на биржу труда. Я уже тогда знал, что пойду сюда учиться. Потому что практически в каждом троллейбусе висят объявления, что приглашаются люди на обучение. На водителей троллейбусов, трамваев, слесарей, сварщиков", – рассказывает Владислав.

Из всех предложений, которые рассматривал, здесь предложили самую высокую зарплату – около 9 тысяч гривен "чистыми". Привыкать пришлось только к габаритам машины и ранним подъемам, зато есть льготы на уплату коммуналки, а обучение бесплатное.

"Он получает зарплату во время обучения. Стоимость обучения имеет возможность компенсировать или предприятие, которое готовит для себя этого водителя, или Центр занятости", – объясняет начальник учебно-курсового комбината при Троллейбусном депо № 2 Евгений Босенко.

Однако многим компаниям сейчас не до открытия новых рабочих мест – сокращают старые. И выигрывают те сотрудники, которые готовы быстро обучаться и адаптироваться к современности. А главное – не боятся рискнуть и пойти в другую сферу деятельности, по которой не так болезненно ударил коронакризис.

Напомним, ранее стало известно, что при выходе из карантина львиная доля украинских компаний (62%) изучает вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу.

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