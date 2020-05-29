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Саакашвили: Мы хотим услышать бизнес

29 мая, 16:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава Нацсовета реформ хочет избавить бизнес от чиновничьего беспредела и глупых регуляций

Глава Национального совета реформ Михеил Саакашвили обратился к представителям украинского бизнеса с предложением помочь бизнесу обратиться к президенту по конкретным вопросам.

Это видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

"Если это будет обращение с просьбой профинансировать какой-то проект — я не смогу вам в этом помочь, это не в моих полномочиях. Но в моих полномочиях менять законодательную нормативную базу и каждодневную практику, чтобы вы избавились от чиновничьего беспредела и глупых регуляций — вот в этом я могу вам помочь", – заявил главный украинский реформатор.

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Он предложил бизнесменам записывать видео с конкретными предложениями того, что нужно изменить законодательно, чтобы вести бизнес в Украине стало легко и просто.

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"Публикуйте свои видео в фейсбук, инстаграм или ютюб, и обязательно ставьте хештэг #ГоворитьБізнес, чтобы мы могли их найти и посмотреть. Я готов рассматривать все ваши предложения и очень хочу, чтобы вы их прислали как можно больше", – подчеркнул Саакашвили и выразил пожелание, чтобы видео были не длиннее пяти минут.

"Я — ваш лоббист и вместе с вами хочу достигать конкретных результатов!" – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова провела встречу с представителями бизнеса. Участник встречи Михеил Саакашвили сообщил, что договорились о создании департамента по защите инвестиций .

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бизнес реформы Михеил Саакашвили

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