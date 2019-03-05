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Самые молодые миллиардеры: модель Кайли Дженнер побила рекорд Марка Цукерберга

Сегодня, 22:48

В 21 год Кайли Дженнер является самым молодым человеком, заработавшим миллиард

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Самые молодые миллиардеры: модель Кайли Дженнер побила рекорд Марка Цукерберга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5cc/090/5c45cc0905180.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5cc/090/5c45cc0905180.jpg Бизнес В 21 год Кайли Дженнер является самым молодым человеком, заработавшим миллиард

Список самых молодых миллиардеров по версии журнала Forbes возглавила 21-летняя модель и предприниматель Кайли Дженнер с состоянием в 1 млрд долларов (2057 место в общем рейтинге). Как сообщается во вторник, 5 марта, на сайте издания, таким образом, она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал миллиард долларов в 22 года.

"В 21 год Кайли Дженнер — член семьи Кардашьян — Дженнер — является самым молодым человеком, заработавшим миллиард", — указал журнал.

По его данным, Дженнер является единоличной владелицей Kylie Cosmetics — косметической компании, которую она основала в 2015 году.

Кайли Дженнер 1997 года рождения первоначально получила известность как модель и медийная личность. Является участницей шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians, 2007 год — наст. время).

В Instagram на Дженнер подписаны 129 млн учетных записей, что делает ее седьмой в списке людей с самым большим числом подписчиков. Ее фотография с новорожденной дочкой, опубликованная год назад, до недавнего времени была изображением, получившим самое большое количество лайков (18,7 млн) за всю историю соцсети. Рекорд был побит 6 февраля этого года.

Напомним, в прошлом году Кайли Дженнер попала на обложку журнала Forbes. Девушка рассказала, как за три года заработала 900 млн долларов на своей косметике.

Ранее мы писали, что в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер. Теперь первое место занимает председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Согласно данным издания, его состояние увеличилось с 18 млрд долларов в 2018 году до 24 млрд долларов. В мировом рейтинге он занял 32-е место.

В мировом рейтинге лидирующую позицию сохранил глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние насчитывает 131 млрд долларов. На втором месте – основатель Microsoft Билл Гейтс (96,5 млрд долларов), на третьем – Уоррен Баффетт (82,5 млрд долларов).

На четвертом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно (76 млрд долларов), пятую строчку занял мексиканский бизнесмен Карлос Слим (66 млрд долларов).

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Тег рейтинг, миллионеры, Кайли Дженнер, Forbes

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Источник:

ТАСС

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