Самый крупный банк Германии может разорвать контакты с Россией – СМИ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может разорвать деловые контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных клиентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированные источники.

Правило "знай своего клиента" означает, что данные компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Лондонской филиал банка, по данным агентства, направил российскому правительству письмо с требованием в 30-дневный срок предоставить информацию, которую требует правило "знай своего клиента". Ответа пока не последовало

"Deutsche Bank сейчас проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с лондонским представительством Deutsche Bank и документов, которые мы сохраняем в отношении клиентов", – говорится в письме, оказавшемся в распоряжении агентства.

В целом банк направил клиентам 20 тысяч подобных писем в рамках инициативы по улучшению прозрачности документации в отношении клиентов, утверждают источники.

При этом в 2017 году Deutsche Bank допускал высокую вероятность частичной отмены санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank собирался сократить 9 тыс. рабочих мест, в том числе 4 тыс. в Германии, и закрыть до 700 филиалов, а также прекратить свою деятельность в Мексике.