Санкции США заставили путинского олигарха вернуть арендованные самолеты

Сегодня, 09:48

Реактивные самолеты теперь продают почти за 30 млн долларов за штуку

Олег Дерипаска. Фото: AFP
Олег Дерипаска. Фото: AFP

Российский олигарх Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США, вернул три арендованных частных самолета, поскольку не может их использовать из-за введенных ограничений. Об этом сообщила Reuters американская компания Freestream, которой теперь поручили продать эти воздушные суда.

Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. Один самолет продают по 29,95 млн долларов.

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Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию, говорится в материале. По словам директора Freestream Алиреза Иттихадьеха, на самолетах летал "высший менеджмент, включая самого Дерипаску". Миллиардеру, уточнил он, пришлось преждевременно расторгнуть договоры лизинга.

В Credit Suisse, Raiffeisen и подконтрольной Дерипаске компании "Русал" отказались от комментариев.

Напомним, ранее пострадавшие от санкций США российские олигархи воззвали к помощи Кремля. По данным российских СМИ, первым в правительство РФ обратился Олег Дерипаска.

Напомним, санкционный удар по "друзьям" Путина США нанесли 6 апреля. Под санкциипопали семь олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников РФ. 

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале:  "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".
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