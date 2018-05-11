Санкции США заставили путинского олигарха вернуть арендованные самолеты

Реактивные самолеты теперь продают почти за 30 млн долларов за штуку

Российский олигарх Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США, вернул три арендованных частных самолета, поскольку не может их использовать из-за введенных ограничений. Об этом сообщила Reuters американская компания Freestream, которой теперь поручили продать эти воздушные суда.

Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. Один самолет продают по 29,95 млн долларов.

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Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию, говорится в материале. По словам директора Freestream Алиреза Иттихадьеха, на самолетах летал "высший менеджмент, включая самого Дерипаску". Миллиардеру, уточнил он, пришлось преждевременно расторгнуть договоры лизинга.

В Credit Suisse, Raiffeisen и подконтрольной Дерипаске компании "Русал" отказались от комментариев.

Напомним, ранее пострадавшие от санкций США российские олигархи воззвали к помощи Кремля. По данным российских СМИ, первым в правительство РФ обратился Олег Дерипаска.

Напомним, санкционный удар по "друзьям" Путина США нанесли 6 апреля. Под санкциипопали семь олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников РФ.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".