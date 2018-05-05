Санкционные страдания: российские олигархи воззвали к помощи Кремля

Российские олигархи, попавшие под санкции США, попросили помощи государства. Об этом сообщила "Газета.Ru".

По данным издания, ссылаясь на возникшие проблемы, к правительству России уже обратились владелец En+ Олег Дерипаска, совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг, владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов.

Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. В "черный список" попал сам предприниматель и подконтрольные ему компании, включая En+, "Базовый элемент", группу "ГАЗ", "Русал" и "Евросибхолдинг". При этом сам Дерипаска, являясь крупнейшим потребителей электроэнергии в РФ, просил для себя преференции на оптовом энергорынке, к примеру, полного освобождения от платы по договорам поставки мощностей.

При этом, как отметил российский министр энергетики Александр Новак, "просить можно много чего, лучше говорить о том, что будет уже в качестве принятых решений".

Группа "Ренова" Вексельберга также направила в российское правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов, в том числе преференций в получении госзаказов, а также таможенные льготы.

В частности, Вексельберг выступает за полный запрет импорта напитков и воды для поддержки "Байкал холдинга", и требует поддержки "Аэропортов регионов" за счет дифференциации НДС для региональных полетов через Москву и напрямую, минуя российскую столицу.

К просителям господдержки также присоединился владелец "Северстали" и корпорации "Силовые машины" Мордашов. У последней начались проблемы с ликвидностью, поскольку иностранные банки отказываются проводить платежи компании в долларах.

Мордашов хочет льготное финансирование проектов через "Российский экспортный центр", и просит запретить государственным корпорациям требовать у концерна предоставления госгарантий. Проблемы "Силмаша" связаны с поставкой турбин Siemens для двух электростанций, строящихся в оккупированном Крыму.

Напомним, новый мощный санкционный удар по "друзьям" Путина США нанесли 6 апреля, под который попали семь олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников РФ.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".