Саудовская Аравия инвестирует в украинский агрохолдинг "Мрия" 150 млн долларов

В Суверенном фонде предполагают, что следующим шагом станут инвестиции в транспортную и портовую инфраструктуру

Суверенный фонд Саудовской Аравии, один из мировых лидеров по объемам инвестиций в сельское хозяйство, с покупкой агрохолдинга "Мрия" осуществил самую большую инвестицию в украинский агросектор за весь период независимости и планирует дополнительно инвестировать в компанию значительные средства, заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

"Приобретя активы "Мрии", Фонд планирует дополнительные инвестиции в технологический парк и активы холдинга в течение следующих двух лет в сумме до $150 млн", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы предполагаем, что следующим шагом станут инвестиции в транспортную и портовую инфраструктуру", – добавила Ю.Ковалив.

В этой связи она отметила важность принятия нового закона о концессии, который ждет второе чтение в парламенте, который может стать инструментом для привлечения этого и других стратегических инвесторов в транспортный сектор.

"Потенциально Фонд готов рассмотреть проекты в энергетике и секторе недвижимости", – сообщила также глава офиса Национального инвестиционного совета.

Как сообщалось, The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC), специализирующаяся на инвестициях в сельхозпроизводство и являющаяся собственностью Суверенного фонда Саудовской Аравии, в среду подписала соглашение с Mriya Farming PLC (Великобритания), которое предполагает покупку всех активов агрохолдинга, включая все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка.

Сумма и условия сделки не разглашаются. Ее завершение станет возможным после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины.

После завершения сделки "Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией SALIC – Continental Farmers Group (CFG), которая работает в Украине с 2006 года, обрабатывая 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.

В свою очередь, генеральный директор CFG Марк Леард добавил, что возглавляемая им компания намерена в последующие два года инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка, "чтобы вывести общую операционную деятельность "Мрии" и СFG на мировой уровень".

"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года, по ее итогам общая долговая нагрузка "Мрии" снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн является реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн рабочий капитал и $6,1 млн новые лизинговые программы на закупку оборудования.

Напомним, Саудовская компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC), которая специализируется на инвестициях в сельхозпроизводство, приобретает украинский агрохолдинг "Мрия". Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, бывший руководитель агрохолдинга "Мрия" Николай Гута сбежал от украинского правосудия в Швейцарию. В Украине против него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Фирма объявила технический дефолт несколько лет назад.