СБУ "разморозила" проект ArcelorMittal на 150 миллионов гривен

Меткомбинат пришел к соглашению с властями по пяти пунктам

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Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", менеджерам которого СБУ озвучила обвинение, поддержал инициативы Офиса президента Украины, договорившись о продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также о реализации социальных проектов.

При этом СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 млн долларов, говорится в сообщении меткомбината.

Так, топ-менеджеры предприятия в конце июля встретились с президентом Владимиром Зеленским, а на днях провели переговоры с представителями его Офиса. Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

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В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов:

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"ArcelorMittal Кривой Рог" продолжает глобальную модернизацию предприятия – в ближайшие пять лет инвестиции превысят 1,8 млрд долларов, что позволит сократить выбросы в атмосферу на 50–55%;

компания получила возможность продолжить реализацию инвестпроекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали В частности, возобновлены пусконаладочные работы, остановленные после обыска сотрудниками СБУ 20 июля в рамках расследования уголовного дела по ст. 441 УК ("экоцид");

в планах значится активная работа предприятия с правительством по программам корпоративной социальной ответственности. Одним из основных направлений станет здравоохранение, а именно – улучшение условий по профилактике и лечению горожан, в том числе развитие сферы медуслуг в Кривом Роге;

в рамках программы по соцответственности и развитию спорта в городе "ArcelorMittal Кривой Рог" примет участие в капитальном ремонте стадиона "Металлург" в и инвестирует на эти цели 50 млн грн: по 25 млн грн – в 2019 и 2020 гг.;

Офис президента выразил заинтересованность в строительстве новых бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства, а стратегическим партнером государства в этом направлении готов выступить "ArcelorMittal Кривой Рог".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. 17 июля стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины – "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. В связи с этим событиями меткомбинал обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить давление на иностранного инвестора.

Напомним, Лакшми Миттал входит в состав Национального инвестиционного совета, который в июне обновил президент Владимир Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с бизнесом Зеленский оптимистично очертил инвестиционные перспективы страны. Президент заявил, что Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга.

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