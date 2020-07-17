Шансы на рост: Украина готовится к улучшению позиций в Doing Business

Украина, по предварительным подсчетам Минэкономики, может подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка. В прошлом году наша страна заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц. Этот рейтинг характеризует легкость ведения бизнеса.

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"Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится ли методология рейтинга как таковая", - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

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В ведомстве напомнили, что Doing Business является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов.

"В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Так Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним", - заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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Напомним, предыдущий глава правительства Алексей Гончарук ставил еще более амбициозную цель – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года.

Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021", – добавили в Минэкономики.

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"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс", – добавил Петрашко.

Отмечается, что в тройку самых результативных обновлений входят сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующему компоненту на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

"Ощутимый прогресс удалось достичь в упрощении процедуры оформления банкротства. По этому показателю мы претендуем на 60 дополнительных ступенек", – рассказали в ведомстве.

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"Также на позиции в рейтинге положительно будут влиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране, ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по которому правительство в ближайшие годы имеет целью войти в топ-30 и сокращение времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров", – пояснил Петрашко.

Подсчеты экспертов Минэкономики не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

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