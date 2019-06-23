Сиеста на рынке труда в Украине: много вакансий только для тех, кто без опыта и трактористов

Благодаря сезонным работам снижается уровень безработицы

Фавориты. Самые востребованные летом — трактористы. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Ситуация на рынке труда спокойная. Самые активные среди работодателей — представители сфер продаж, туристического и гостиничного направлений, а также те, кто готов трудоустроить сотрудников с минимальным опытом работы, сообщают специалисты экспертно-аналитического центра "HeadHunter Украина".

"Компаниям прежде всего требуются реализаторы сезонных товаров, продавцы-консультанты, сотрудники кол-центров, шеф-повара, управляющие ресторанами и рядовые сотрудники общепита, — перечисляет специалист центра hh.ua Юлия Дрожжина. — Специалисты по бронированию, размещению и обслуживанию гостей, управляющие гостиницами и турбизнесом, аниматоры, специалисты по оформлению виз".

Но зато уже не так активно, как в апреле, работодатели искали айтишников, административный персонал, маркетологов, рекламистов и пиарщиков, строителей и риелторов.

В сравнении с маем 2018 года в базе прибавилось вакансий для представителей сфер "Производство", "IT", "Туризм, гостиницы и рестораны", "Ретейл", "Административный персонал", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Управление персоналом, тренинги".

"Обратную динамику наблюдаем с размещением вакансий для медиков и фармацевтов, строителей и риелторов, специалистов сферы транспорта и логистики, домашнего и рабочего персонала", — рассказывает Дрожжина.

Количество вакансий в агросфере выросло более чем на 50% к летнему сезону, утверждают аналитики "OLX Работа". Самыми востребованными стали трактористы (12 000 грн), разнорабочие (8700 грн), садовники (9100 грн) и операторы (9700 грн). Встречаются и экзотические предложения. Например, 30 000 грн предлагают технологам, готовым выращивать шампиньоны под Киевом. По наблюдениям экспертов "OLX Работа", больше всего готовы платить в Закарпатской области, но трудоустроиться там непросто, так как вакансий немного.

Фото: Сегодня

Рост экономических возможностей

В конце мая аналитики Центра Разумкова опубликовали данные Индекса экономических возможностей населения. В этот раз показатель равен 100,7, и он самый высокий за весь четырехлетний период исследований. Результат был ожидаем, полагают авторы проекта. Зажиточности населения поспособствовали, по их мнению, значительные предвыборные выплаты — официальные и "черные", а также последовательное повышение средних номинальных заработных плат (в течение марта и апреля — на 9%) при умеренной инфляции. Благодаря чему подтянулись и средние реальные зарплаты (на 7% за тот же период). Для справки: номинальная зарплата — начисленная сумма, которую получает работник, реальная — количество товаров и услуг, которые можно купить за номинальную зарплату.

Кроме того, отмечается существенное снижение безработицы. Коэффициент нагрузки на вакансии снизился с 52,2 в январе до 33,3 в апреле. Как объясняет Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра, в этом сыграл роль сезонный фактор: требовалось много людей на летний период.

По прогнозам специалистов Центра Разумкова, ближайшие месяцы в плане доходов-расходов украинцев будут стабильными.

"Вероятно, индекс подскочит еще в июне — за счет массовых начислений отпускных (учителям, например), — говорит Василий Юрчишин. — В прошлом году июнь, к примеру, очень выделялся за счет выплат, как и декабрь за счет бонусов".

А вот с сентября, вполне вероятно, начнется ухудшение. Осенью традиционно пересматривают коммунальные тарифы, растут задолженность по "коммуналке" и цены на продукты.

"Под выборы много средств выкладывается. Но после них может наступить разочарование, — говорит экономист. — Многое зависит от того, как успешно будет формироваться коалиция и состав Кабинета министров".

Напомним, ранее ранее новости "Сегодня" выясняли, почему не работают введенные правительством квоты на сотрудников старшего возраста.

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