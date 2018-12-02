Ситуация на рынке труда в Украине: бизнес-сезон не обеспечил прибавки вакансий

Зарплаты растут у нянь и падают у строителей

На октябрьском рынке труда чуда — ощутимой прибавки предложений работы — не произошло. Сентябрьские (вероятно, сезонные) всплески активности в отдельных сферах ("Туризм/гостиничный бизнес", "Образование") тенденцией не стали, и в октябре их доля на рынке даже сократилась, сообщают специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина. Эти настроения отмечают и аналитики платформы OLX Работа, называя самым активным месяцем за последний период август.

Активнее всего на рынке труда сейчас ведут себя работодатели в сферах "Ритейл", ІТ, "Маркетинг/реклама/PR", "Производство" и ищущие административный персонал. А вот в областях "Туризм/гостиничный и ресторанный бизнес", "Наука и образование", "Мед-/фармсектор" предложения выкладывали реже.

"Зато укрепились позиции соискателей в рубриках "Информационные технологии/интернет/телеком"; "Маркетинг/реклама/PR"; "Строительство/недвижимость", — говорит Екатерина Криворученко, руководитель кадрового портала hh.ua. — Большинство вакансий разместили работодатели из Киевской, Харьковской, Днепровской областей".

Меньше всего — во Львовской.

"Чаще всего искали строителей — предложений для них удвоилось сравнительно с весной. На 30% стало больше вакансий в сфере производства и энергетики", — говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Предложения в категории "Сервис и быт", где ищут уборщиков и помощников по дому, интересовали соискателей больше, чем работа за рубежом, утверждают аналитики сайта. На вакансии в сферах общепита, логистики и транспорта, в категории "Охрана и безопасность" люди реагировали слабо.

"Зато максимум откликов (2739) получила вакансия "менеджера по продажам в оконную компанию" с зарплатой 15 000 грн", — рассказывает Мария.

Средняя зарплата

Предлагаемая средняя зарплата с весны, по словам Марии Абдуллиной, практически не изменилась, но местами скачки отмечались.

"Например, средняя зарплата домашнего персонала на нашей платформе выросла на 33%. Одна из явных причин — начало нового учебного года и старт бизнес-сезона, — говорит она. — В это время семьям может пригодиться помощь няни или домработницы".

А вот оплата труда в строительной сфере с наступлением холодов "скукожилась": хоть люди и нужны, зарплаты монтажников, разнорабочих, электриков и других мастеров уменьшились на 13%. Но даже в этой ситуации строителям по-прежнему предлагают вполне достойные зарплаты.

"В среднем — 10 000 грн. Примерно столько же готовы платить домашнему персоналу. Меньше всего — охранникам и уборщицам: 6000 грн", — говорит Мария Абдуллина.

Также эксперт отмечает, что весь прошедший квартал украинцы искали дополнительный заработок.

"В равной степени их интересовала полная занятость и подработки с гибким графиком", — утверждает Мария.

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4-я революция

Эксперты рынка труда не раз предрекали Украине кадровый голод. Он стимулирует работодателей повышать оклады, но квалифицированных рук в условиях, когда активные и умелые выезжают, все меньше. Дошло до того, что контакты толковых сантехников-строителей передают из рук в руки как ценную информацию.

"Отсутствие конкуренции — большая проблема. По сути, на рынке труда спрос 1 к 1. Потому и образование на низком уровне: зачем учиться, и так возьмут, — говорит Анна Харламова, экономист, доцент КНУ им. Т. Шевченко. — Отсюда низкая квалификация кадров — и на уровне аналитиков, и среди менеджеров".

Но качество человеческого капитала не улучшить, пока доходы не сравнятся с зарплатами в соседних странах.

"Также на помощь может прийти креативная экономика (основана на интеллектуальной деятельности и принципе ЗТ: "технологии, талант, толерантность") и 4-я промышленная революция (Индустрия 4.0). Она сократит число рабочих мест. Тогда те, что останутся, будут высококонкурентны", — говорит Харламова.

Индустрия 4.0 — это массовое внедрение киберфизических систем в производство, быт, труд и досуг. Автоматизация процессов многих лишит рабочих мест. Это вынудит людей менять профессию на более интеллектуальную, что потянет за собой реформу системы образования в целом.

Напомним, недавно эксперты по трудоустройству отмечали, что рынок дополнительных быстрых заработков в стране стремительно растет. Из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.

А еще журналисты "Сегодня" разобрались, где получать зарплату от 15 тысяч гривен в Украине.