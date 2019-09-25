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Скандал со старейшим туроператором мира: немецкая "дочка" компании стала банкротом

25 сентября, 17:17

Судьба еще нескольких компаний повисла на волоске

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Thomas Cook GmbH, германская "дочка" заявившего о ликвидации британского туроператора Thomas Cook, также объявила о банкротстве , сообщает Deutsche Welle.

Немецкое подразделение уже с понедельника, 23 сентября, аннулировало все ранее проданные туры. Судьба других связанных с Thomas Cook немецких туркомпаний – Neckermann Reisen, Oger Tours и Bucher Reisen – остается неясной.

Основной задачей Thomas Cook GmbH сейчас является возвращение домой туристов. Для этого, по всей видимости, будут использоваться средства компании Zurich Insurance, которая в обязательном порядке страхует все поездки клиентов туркомпании.

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"В настоящее время мы ведем диалог с МИД Германии, страховыми компаниями и другими партнерами с целью обеспечить упорядоченное возвращение наших гостей", – заявила глава Thomas Cook GmbH Штефани Берк.

Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации. Банкротство туроператора затронуло более 600 тыс. туристов по всему миру. При этом власти Великобритании инициировали расследование в отношении роли руководства Thomas Cook в его банкротстве.

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Всего у компании было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга. Сейчас компания Thomas Cook переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.

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