Скандал вокруг "Украинского Медиа Холдинга": кто хочет прибрать к рукам один из крупнейших медиа-активов Украины

Настоящий скандал разгорелся вокруг конкурса на управление "Украинским Медиа Холдингом", который принадлежал беглому бизнесмену Сергею Курченко. Руководителя для холдинга подыскивало Агенство по розыску и менеджменту активов. И все бы ничего, если бы искали честно. Но не все участники медиа-рынка смогли принять участие в конкурсе.
Известные радиостанции, интернет-сайты и печатные издания. Всего в составе "Украинского Медиа Холдинга" – несколько десятков средств массовой информации.
Ранее все они принадлежали скандальному бизнесмену времен Януковича – Сергею Курченко. Но после его бегства в Россию медиа-активы арестовали. И по решению суда передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). А в июне этого года Агентство начало искать управляющего для этого холдинга. Объявили конкурс, который продолжался до 3 июля.
Процедура конкурсного отбора управляющих арестованными активами АРМА происходит по определенному законом алгоритму. Первый этап конкурса – прием документов от компаний, желающих управлять активом.
И тут началась настоящая борьба за мощный медиа-ресурс. На управление активами подали заявки 6 компаний. Среди них Общество "1+1 Интернет", входящее в "1+1 Медиа". Другие участники неизвестны.
Но законный ли вообще этот конкурс? Как оказалось, в условиях не было конкретного перечня, на каких условиях АРМА передает этот актив будущему управляющему. И самое главное, по закону Украины "О телевидении и радиовещании", подобные конкурсы должен проводить только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
"Закон "О телевидении и радиовещании" вообще не знает о возможности таких конкурсов именно в таких типах правления медийных компаний, владеющих лицензиями Нацсовета", – говорит Валентин Коваль, первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
То есть лицензии, выданные активам Медиахолдинга, должны были передать на конкурс именно Нацсовету. А то, что провело АРМА, можно считать альтернативным конкурсом, не предусмотренным законодательством.
"АМКУ считает необходимым предостеречь потенциальных управляющих и получателей контроля от возможных нарушений конкурентного законодательства", – говорится в официальном сообщении Антимонопольного комитета Украины.
Такое развитие событий удивило и вызвало беспокойство у многих участников рынка. В частности, "Медиа Группа Украина" заявляет: этим альтернативным конкурсом АРМА нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании". И его результаты требует отменить.
"Медиа Группа Украина" считает, что конкурс на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко не соответствует нормам Закона "О телевидении и радиовещании". По сути, такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом. Кроме того, условия конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные Законом "О телевидении и радиовещании", в частности о структуре собственности телерадиоорганизации.
"Таким образом, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством о предоставлении права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должна происходить согласно нормам действующего законодательства Украины", – говорится на сайте "Медиа Группы Украина".
Этот же тезис поддерживает и руководство парламентского комитета по вопросам свободы слова.
"Сегодня мы не можем иначе оценивать сложившиеся обстоятельства, как попытку в обход закона фактически передать определенные лицензионные права и возможность использования активов УМХ заинтересованным лицам. И все это делается в обход тех процедур и в обход норм, которые четко выписаны в действующих законах Украины", – говорит Нестор Шуфрич, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова.
У многих знатоков медиа-рынка складывается впечатление, что АРМА выдвигает конкурсные требования, выгодные определенным конкретным претендентам. Это дискриминирует одних участников медиа-рынка и лоббирует интересы других.
"Конкурс, который сейчас объявлен как конкурс на управление активами УМХ, даже по своему названию он должен предусматривать прозрачную процедуру, то есть доступ всех желающих к конкурсу. Поскольку есть жалобы и выглядит так непрозрачно, то это плохая история. Это история плохая и для украинского рынка, и для инвестиционной привлекательности нашего рынка", – говорит Алексей Погорелов, президент Украинской Ассоциации медиа-бизнеса.
А значит – плохая и для самих украинцев. Ведь непонятно кто, а главное как будет использовать такой влиятельный медиа-ресурс как "Украинский Медиа Холдинг". К тому же известны и другие примеры конкурсов АРМА. К примеру до сих пор запутанной остается ситуация вокруг Межигорья. Кто сейчас управляет резиденцией, а следовательно и получает деньги за ее работы – неизвестно.
Напомним, 9 сентября 2019 Печерский райсуд Киева передал в управление АРМА медиа-активы беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича, владельца "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко. В частности, в управление АРМА передали имущество, имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), радиостанции "Голос столицы", Lounge FM и Radio Next, "Авторадио", "Ретро ФМ"; юридические лица порталов Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; издательский дом УМХ и его издания "Теленеделя", "Аргументы и факты в Украине", "КП в Украине", "Корреспондент", "Деньги.ua", "Команда", "За рулем"; типографию "Укрполиграфмедиа", ряд рекламных агентств и сейлзхаусов, сетей распространения прессы (в том числе "Твоя пресса").
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк