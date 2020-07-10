Скандал вокруг "Украинского Медиа Холдинга": кто хочет прибрать к рукам один из крупнейших медиа-активов Украины

По мнению эксперта конкурс АРМА негативно отразится на инвестиционной привлекательности рынка Конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного

Настоящий скандал разгорелся вокруг конкурса на управление "Украинским Медиа Холдингом", который принадлежал беглому бизнесмену Сергею Курченко. Руководителя для холдинга подыскивало Агенство по розыску и менеджменту активов. И все бы ничего, если бы искали честно. Но не все участники медиа-рынка смогли принять участие в конкурсе.

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Известные радиостанции, интернет-сайты и печатные издания. Всего в составе "Украинского Медиа Холдинга" – несколько десятков средств массовой информации.

Ранее все они принадлежали скандальному бизнесмену времен Януковича – Сергею Курченко. Но после его бегства в Россию медиа-активы арестовали. И по решению суда передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). А в июне этого года Агентство начало искать управляющего для этого холдинга. Объявили конкурс, который продолжался до 3 июля.

Процедура конкурсного отбора управляющих арестованными активами АРМА происходит по определенному законом алгоритму. Первый этап конкурса – прием документов от компаний, желающих управлять активом.

И тут началась настоящая борьба за мощный медиа-ресурс. На управление активами подали заявки 6 компаний. Среди них Общество "1+1 Интернет", входящее в "1+1 Медиа". Другие участники неизвестны.

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Но законный ли вообще этот конкурс? Как оказалось, в условиях не было конкретного перечня, на каких условиях АРМА передает этот актив будущему управляющему. И самое главное, по закону Украины "О телевидении и радиовещании", подобные конкурсы должен проводить только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Закон "О телевидении и радиовещании" вообще не знает о возможности таких конкурсов именно в таких типах правления медийных компаний, владеющих лицензиями Нацсовета", – говорит Валентин Коваль, первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

То есть лицензии, выданные активам Медиахолдинга, должны были передать на конкурс именно Нацсовету. А то, что провело АРМА, можно считать альтернативным конкурсом, не предусмотренным законодательством.

"АМКУ считает необходимым предостеречь потенциальных управляющих и получателей контроля от возможных нарушений конкурентного законодательства", – говорится в официальном сообщении Антимонопольного комитета Украины.

Такое развитие событий удивило и вызвало беспокойство у многих участников рынка. В частности, "Медиа Группа Украина" заявляет: этим альтернативным конкурсом АРМА нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании". И его результаты требует отменить.

"Медиа Группа Украина" считает, что конкурс на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко не соответствует нормам Закона "О телевидении и радиовещании". По сути, такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом. Кроме того, условия конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные Законом "О телевидении и радиовещании", в частности о структуре собственности телерадиоорганизации.

"Таким образом, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством о предоставлении права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должна происходить согласно нормам действующего законодательства Украины", – говорится на сайте "Медиа Группы Украина".

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Этот же тезис поддерживает и руководство парламентского комитета по вопросам свободы слова.

"Сегодня мы не можем иначе оценивать сложившиеся обстоятельства, как попытку в обход закона фактически передать определенные лицензионные права и возможность использования активов УМХ заинтересованным лицам. И все это делается в обход тех процедур и в обход норм, которые четко выписаны в действующих законах Украины", – говорит Нестор Шуфрич, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова.

У многих знатоков медиа-рынка складывается впечатление, что АРМА выдвигает конкурсные требования, выгодные определенным конкретным претендентам. Это дискриминирует одних участников медиа-рынка и лоббирует интересы других.

"Конкурс, который сейчас объявлен как конкурс на управление активами УМХ, даже по своему названию он должен предусматривать прозрачную процедуру, то есть доступ всех желающих к конкурсу. Поскольку есть жалобы и выглядит так непрозрачно, то это плохая история. Это история плохая и для украинского рынка, и для инвестиционной привлекательности нашего рынка", – говорит Алексей Погорелов, президент Украинской Ассоциации медиа-бизнеса.

А значит – плохая и для самих украинцев. Ведь непонятно кто, а главное как будет использовать такой влиятельный медиа-ресурс как "Украинский Медиа Холдинг". К тому же известны и другие примеры конкурсов АРМА. К примеру до сих пор запутанной остается ситуация вокруг Межигорья. Кто сейчас управляет резиденцией, а следовательно и получает деньги за ее работы – неизвестно.

Напомним, 9 сентября 2019 Печерский райсуд Киева передал в управление АРМА медиа-активы беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича, владельца "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко. В частности, в управление АРМА передали имущество, имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), радиостанции "Голос столицы", Lounge FM и Radio Next, "Авторадио", "Ретро ФМ"; юридические лица порталов Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; издательский дом УМХ и его издания "Теленеделя", "Аргументы и факты в Украине", "КП в Украине", "Корреспондент", "Деньги.ua", "Команда", "За рулем"; типографию "Укрполиграфмедиа", ряд рекламных агентств и сейлзхаусов, сетей распространения прессы (в том числе "Твоя пресса").

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