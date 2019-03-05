Скандальный экс-глава Nissan заплатит 9 млн долларов за освобождение

Суд с третьей попытки разрешил Карлосу Гону выйти из-под стражи

Карлос Гон. Фото: AFP

Скандальный экс-глава Nissan заплатит 9 млн долларов за освобождение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d7/be5/5c63d7be54b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d7/be5/5c63d7be54b65.jpg 2019-03-05T10:34:00+02:00 Бизнес Суд с третьей попытки разрешил Карлосу Гону выйти из-под стражи

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault, Nissan, Mitsubishi Карлос Гон получил одобрение суда она освобождение под залог.

Так, окружной суд Токио удовлетворил прошение адвокатов Гона. Предыдущие два аналогичных запроса суд отклонял, сообщает японский телеканал NHK.

Залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен, то есть почти 9 млн долларов. Экс-главу автоальянса могут отпустить в течение 5 марта. К настоящему времени он находится под стражей уже 107 дней.

Ранее адвокат Дзюнъитиро Хиронака заявил, что он предложил суду в случае освобождения Гона под залог поместить своего подзащитного под видеонаблюдение и записывать его разговоры.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018 года. Их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

10 декабря 2018 года Гон и Келли, уже находясь в заключении, были повторно арестованы - по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015–2017 гг.

Между тем, Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов) и будет ожидать в Японии суда. При этом Гон попросил также освободить его под залог и пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет. Однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.

В Nissan вменяемые Гону нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

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