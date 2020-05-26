Сколько компаний снизили зарплаты сотрудникам во время карантина

Предприниматели продолжают делиться деталями о том, как пережили двухмесячный всеукраинский карантин. Так, 96% компаний перевели своих работников на дистанционную работу, а 50% работодателей снизили зарплаты. Об этом сообщили в компании KPMG в Украине со ссылкой на исследование, проведенное совместно с другими организациями в мае 2020 года.

Лишь половина компаний смогла перевести на удаленную работу более 75% сотрудников. А 4% отметили, что специфика компании не предусматривает такого формата.

71% компаний заявили о том, что не планируют сокращения персонала, 21% не исключают такую ​​вероятность в течение одного-двух месяцев, однако 8% уже провели сокращение штата.

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35% организаций не исключают того, что уменьшат размер оплаты труда через один – два месяца, однако 65% планируют сохранить существующий уровень зарплат.

Учитывая неопределенную экономическую ситуацию для снижения затрат на персонал 31% организаций направили работников в ежегодный оплачиваемый отпуск для уменьшения баланса отпусков. 38% не применяли никаких мер, 29% перевели рабочих на сокращенный рабочий день с пропорциональным уменьшением заработной платы.

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При этом у 55% компаний размер расходов на персонал не изменился, 40% сократили такие расходы.

Основными инструментами коммуникации с сотрудниками, работающими в формате дистанционной работы, во время карантина стали:

Zoom (54%);

Skype for Business (38%);

Microsoft Teams (38%);

Telegram (27%);

собственный корпоративный мессенджер – 17%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что представители украинского бизнеса рассказали, как наладят работу после карантина. Пока только 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как выходят из карантина города Украины:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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